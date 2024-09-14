外媒列OnlyFans創作者收入排行！你色色的花費都給這些人

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你色色的花費都給了這些人！知名付費訂閱平台「OnlyFans」在2023年表現搶眼，OnlyFans創辦人42歲的烏克蘭裔美國企業家拉德文斯基（Leonid Radvinsky），光是去年就透過控股公司「Fenix International」獲取了4.72億美元（約新台幣151億元）的驚人股息，近日更有外媒統計，OnlyFans的創作者收入排行，獲利都相當驚人。澳洲男性生活流行雜誌Man of Many近期公布了一份OnlyFans網紅收入排行，位居OnlyFans頭號地位的是美國饒舌女歌手布列格里（Danielle Bregoli，Bhad Bhabie），她在IG上擁有千萬粉絲，她在2021年挾著高人氣宣布開通「OnlyFans」，年收入預計達到3400萬美元，她的每月訂閱費用則約24美元(約台幣768元)以「阿嘿顏」表情聞名的知名創作者貝黛芬(Belle Delphine)每月收入高達120萬美元，意即每年可來到1440萬美元，每月訂閱費用更高達35美元(約台幣1120元)，在此排行中位居第二。另一在該平台快速竄升的超級新星Jameliz Benitez，在OnlyFans帳戶上已累積超過了超過241萬個帳戶按了愛心，堪稱該平台佼佼者，估計月收入超過100萬美元。美國伊利諾伊州的Corinna Kopf因外型亮眼、身材火辣，學生時期就備受關注。高中時創辦IG帳號，畢業前就吸引了近百萬粉絲，她的友人曾拍攝影片公布她在OnlyFans上的平均每月收入為85萬美元排名第五的是在YouTube 坐擁百萬訂閱、X（推特）追蹤數近400 萬的知名國外實況主Amouranth，她在OnlyFans上同樣是領先者，她最近分享了2023年9月至12月的收入，透露她透過該平台平均每月賺取85萬美元。OnlyFans網紅多半以成人內容聞名，但也有音樂、健身等其他類型創作者，2023年推出了無色情內容的電視串流服務，該平台2023年的創作人數較前（2022）年遽增29%，達412萬人；然而，OnlyFans也被視為兒少性剝削的溫床，2024上半年，美國警方就記錄30起OnlyFans出現的兒少性剝削事件，監管機構Ofcom在5月也曾表示，OnlyFans沒有採取足夠措施來防止18歲以下人士造訪，因此正在調查中。