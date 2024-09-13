工研院研發「農業界變形金剛」　運輸、割草或噴藥樣樣來

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全球農業面臨人口短缺，工研院今（13）日在國內最大規模農業盛事「台灣智慧農業週」，展示首台國產「四輪傳動與轉向的農業共通載具」，宛如「農業界變形金剛」，可隨時依據任務更換工作模組，不論運輸、割草或噴藥等任務都能勝任。工研院表示，國產的四輪傳動與轉向的農業共通載具採用國產馬達驅動，可適應不同的地形與場域工作，迴轉半徑更是不到2.5公尺。不論運輸、割草或噴藥等，可隨時依據任務更換工作模組。由於搭載了智慧控制核心並使用車規模組，依據需求還可以進行有人與無人駕駛的切換，功能上充滿了各種彈性與可能。另外，工研院整合國內的三電零組件模組，配合智慧核心控制器與周邊模組的發展，完整的開發出台灣第一台可進軍國際的全國產小型電動曳引機，從雛型機、田間測試、到與國內農機製造業者進行系統整合，並在車規產品與國際標準助陣下，跨領域成功的串聯了三電供應鏈與農機製造商。而由於綠色能源供應動力的農用載具是淨零碳排政策下的重要目標，工研院透過學研合作，結合高雄科技大學副校長郭俊賢團隊的「甲醇燃料電池」，運作時主要是排水，沒有其他有害氣體的排放。工研院中分院副執行長李士畦表示，勞動力不足已經是全球急需面對的共同議題，透過農事協作機器人在農場、畜牧及養殖作業的幫忙，有助於提升工作效率並緩解勞動力缺口。這類智電型農事機器人協作模式的蓬勃發展，也代表著在全球淨零碳排浪潮下，電動化取代汽柴油動力、結合AI邊緣運算的人工智慧控制模組，可以展現農務協作的強大支援能力，因為包括翻土、灑種、授粉採摘或飼養、照顧或清掃畜舍環境等農務，都能交由協作機器人來處理。