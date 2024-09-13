台積電尾盤急拉上漲7元、收947元　非電相對強勁、台股收漲106點

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美國最新通膨數據合乎預期，投資人觀望下周聯準會利率決議，美股四大指數昨（12）日漲多跌少，其中費半指數逆勢走跌，不過台積電ADR收漲逾1%，也帶動台北股市今（13）日開在盤上、上漲119.11點，盤中最高來到21796.39點，不過盤中隨著台機電回測平盤，拖累大盤一度翻黑，來到21643.22點，不過在非電族群的撐盤下，再加上台積電尾盤急拉上漲7元，推動大盤終場上漲106.4點或0.49%，收在21759.65點，日K連2紅，成交量再度縮小到3000億元以下、來到2435.67億元。此外，台股本周上漲324.46點或1.51%，周K拉出一根紅K棒。比起大盤走勢震盪，中小型股表現相對強勁，櫃買指數開高走高，終場收在最高點264.3點，上漲2.18點或0.83%，日K連3紅，並且站回10日線，比起大盤量縮明顯，櫃買成交量維持在千億以上，來到1162.26億元。電子成交比重維持在6成以上、來到64.1%，權值股卻跌多漲少。台積電以955元開出、上漲15元，不過盤中遇壓一度翻黑，下跌1元，隨後在買單挹注下翻紅走高，最後一盤爆出3544張買單，終場上漲7元或0.74%，收在947元，季線得而復失，貢獻大盤指數就有55點；鴻海也同步開高走低，以179元開出，不過隨後遇壓翻黑，終場下跌1.5元或0.85%，收在176元，10日線、季線得而復失，拖累大盤指數就有6點；聯發科也同步開高走低，以1160元開出，盤中最高一度來到1165元，不過隨後遇壓翻黑，終場收在最低價1125元，下跌30元或2.6%，拖累大盤指數就有16點。今日表現以非電族群最為強勁，其中又以塑化股最強，類股指數大漲逾3%，位居漲幅排行冠軍。華夏、亞聚、台聚上漲逾5%，台塑、台塑化、國喬上漲逾4%，台化、台達化、南亞、聯成上漲逾3%。營建股也有表現，坤悅、京城漲逾5%，森寶、新美齊、建國、海悅、工信漲逾4%。電子股由設備股表現最強勁，萬潤攻上漲停價445.5元，再創歷史新天價，致茂漲逾7%，昇陽半導體、日揚、東捷漲逾5%，揚博、星雲、聖暉漲逾4%。