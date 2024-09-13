金世正挺Longchamp曬美腿！親民作風圈粉　台灣美食清單又增3小吃

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▲Longchamp品牌大使金世正，身穿2024秋冬系列黑色套裝、搭配新款Le Roseau手提包亮麗抵台。（圖／Longchamp提供）

▲Longchamp品牌大使金世正，為挺《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》派對再度來台。（圖／Longchamp提供）

燦爛女神金世正在台灣！演出《社內相親》、《驅魔麵館》圈粉無數的她，今（13）日晚間以優雅黑色套裝現身松山文創園區松菸二號倉庫，為代言的法國品牌Longchamp為期四天的《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》派對揭幕。可愛的金世正一展迷人魅力，分享最愛的包包與鑰匙圈單品，還透露每日必備小物；身為專業吃貨的她，更開心訪台美食清單又增加3樣小吃，除了雞排、蔥抓餅，剛剛可是吃完大腸麵線才來到現場，直呼心情很滿意，開心的親民模樣有夠圈粉。憑藉《社內相親》、《驅魔麵館》再創演藝事業高峰，風靡亞洲的金世正，上一趟來台跨年，被滿滿台南美食給征服，不忌口什麼都嘗試的她，還苦惱「胖了1.5公斤」，更被捕捉到素顏也要邊走邊吃的可愛吃貨模樣，引起超多民眾看了猛讚好萌也覺得好餓。身為Longchamp品牌大使金世正昨亮麗抵台時，身穿2024秋冬系列黑色和服短外套及同色系短褲，腰間繫著印有標誌性奔馬圖案的腰帶，搭配白色麂皮長靴曬出纖細白嫩的美腿，讓身形比例瞬間拉長；她手持新款Le Roseau手提包，呼應全身黑色的俐落套裝，率性可愛。私下喜歡亮麗休閒造型的金世正，今日活動則延續訪台時的黑色色調、但選擇簡潔洋裝搭配黑絲襪，加了點性感，再綁上俏麗馬尾，讓人看見她略為成熟的小女人模樣。金世正受訪時難掩熱愛美食的神情，直呼「上次來提到最想吃的雞排和蔥抓餅，這趟都已經有吃到」，露出迷人甜笑表示很滿意；還透露今晚活動前也嗑了「大腸麵線」，所以懷著很滿足的心情到現場，不虧是熱愛台灣的專業吃貨，一次收服3大小吃。金世正特別推薦Longchamp百搭的Le Roseau系列竹節包；單品則點名對「鑰匙圈」特別有興趣，因為設計種類實在繁多，能在各種不同造型裡自由搭配，是她的穿搭秘訣。而透露每天都會寫日記的金世正，包裡一定會隨身攜帶著小本筆記，還會放一本（雖然可能沒有時間讀、但會盡量努力翻閱）的書籍，以及唇蜜、香水。如果遇到自己能量消耗殆盡的時候，金世正會找喜歡的食物、並且特別挑選適合搭配的酒，再找朋友一起度過紓壓時刻；若還是真的無法釋放壓力，她會選擇走出戶外，嘗試羽毛球、健走等運動，藉揮汗一番來恢復能量。《Energy By Longchamp 瓏驤能量補給站》體驗館，作為Longchamp秋冬主題「Team Spirit」全球巡迴第三站，將於台北松山文創園區活力亮相。活動設置多個互動區域，涵蓋音樂冥想、拳擊訓練、心靈溝通、時尚造型、光環攝影棚、彩繪指甲、新鮮蔬果汁吧等，讓參與者在週末感受身心靈的平衡與放鬆。此外，特別策劃的「呼吸伸展」和「協調律動」兩大瑜伽課程，將帶領大家在舒展中體驗身心的自由與舒暢。今年，Longchamp 將 2024 秋冬系列主題轉化為一座限時體驗場館《》，繼倫敦、巴黎後，全球巡迴活動第三站就來到台北，現場將展示以Team Spirit為主題將團結與自由精神，融入日常裝扮與運動風尚的最新精選服飾和配件，民眾可以透過瑜伽伸展、音樂冥想、拳擊訓練、心靈溝通、時尚造型、彩繪指甲、光環攝影棚、維他命補充等活動，好好親近品牌創意能量與設計理念。時間：9月14日(六)至9月17日(二) 11:00–18:00（最後入場17:30）地點：台北松山文創園區 二號倉庫（台北市信義區光復南路133號）