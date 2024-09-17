聯準會降息在即！美債ETF還能進場？分析師揭1原因：淺嚐輒止即可

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美國聯準會預估於9月起正式啟動降息，市場傳出下週降息1碼機率大，許多投資人盼能從央行降息循環賺到美債價差，紛紛抓緊投資時機，佈局美債ETF，只是降息在即，現在入場還來得及嗎？啟發投顧分析師郭憲政師表示，美國聯準會啟動降息，對全球股債市場有利，但美債ETF不是沒有風險，一樣要做適度操作，切勿以過度龐大的資金入市。美國央行準備降息人人皆知，5、6月是美債ETF的低點，是開始佈局的好時機，6月開始，美國已停止升息，當時很多法人、主力作手早已決定入市投資美債ETF，現在已經上漲了一段時間，非處於相對低點。他分析，待正式啟動降息後，美債的彈升力量可能不會太強。接下來要特別留意的是，在低檔部多的法人，是否會在降息第一聲號角出現時，適度減碼，屆時有意入場的投資人可採取短打策略，畢竟它已不在低檔。投資人希望能透過ETF跟上降息啟動後的債市多頭行情，其中又以長天期美債ETF聲量最大，不過，郭憲政提醒，長天期美債利率雖高，但某些經濟學者認為，美國經濟有衰退的可能，美國聯準才必須要在這個時間點採取降息手段，節省企業支出成本，在美國經濟減緩的狀態下，投資人去買長天期美債ETF，風險會比較高，這當中的不確定因素很多。由於已經錯過了美債的最佳入場時機，所以不管是長線或短線、短債或長債ETF，都一率建議，在日後有降息利多出現時，淺嚐輒止即可，需防範在5、6月低檔買的法人或作手。