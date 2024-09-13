國際旅客限定！觀光署加碼「高鐵2人同行1人免費」台中以南皆優惠

我是廣告 請繼續往下閱讀

為了持續吸引國際旅客到中南部旅遊，交通部觀光署加碼推出新一波優惠，國際旅客來台灣旅遊，搭乘高鐵可享有2人同行1人免費，從北到南輕鬆暢遊。不過，該優惠對象限定短期入境台灣的外籍旅客，若為工作、求學等長期居住台灣者則不適用。觀光署表示，台灣中南部擁有眾多令人驚艷的旅遊資源及多樣的活動，不論靜態的藝文展覽及表演，或是認識台灣歷史文化的古都之旅，也可以徜徉在山林步道的登山健行，觀賞台灣特有自生態及風景。為了讓更多海外旅客前往台灣中南部深度旅遊，觀光署推出「國際旅客搭高鐵2人同行1人免費優惠活動」，持有短期觀光簽證來台的外籍旅客，購買高鐵單程票車券，目的地只台中以南的高鐵站，包含台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營等，就可以享有1次同區間第2人車票免費的優惠，輕鬆暢遊北台灣到南台灣。觀光署表示，期盼藉由本次活動，加速吸引更多海外旅客選擇台灣為旅遊目的地，並且前往台灣中南部進行深度的探索，充分感受台灣的自然美景、文化魅力和美食風味，能夠為旅客提供全方位的感官饗宴與深刻的旅遊體驗，並藉此帶動中南部觀光產業發展與商機。觀光署提醒，本次活動僅限定短期入境台灣的外籍旅客，因工作或求學等長期居留台灣者並不適用，且優惠活動數量有限，觀光署駐外辦事處也會同步在客源市場宣傳，請旅客把握機會來台旅遊享優惠。