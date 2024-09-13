高市開發區土地標售　8標10筆總底價逾14億

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▲高市113年第三季土地標售位置略圖。（圖／高市府地政局提供）

▲高市113年第3季開發區土地標售清冊。（圖／高市府地政局提供）

高市府地政局113年度第3季開發區土地標售，共計推出8標10筆優質建地，訂於113年9月25日開標，合計總底價14億1729萬1115元。地政局表示，第71期重劃區，位於本市三民區高雄火車站區域，開發完成後，鐵路地下化及自由路與復興路開通，形成交通便捷的優質生活圈，本季地政局推出3筆特定商業專用區土地標售，其中2筆1標土地，面積約578坪，臨鐵新一街及鐵新二街；另1筆土地面積約355坪，位於大港街及10米建國二路190巷，3筆土地皆近台鐵高雄及民族車站、龍江公園、綠園道及捷運黃線Y10站預定地，住商皆宜。第92期重劃區，距國道10號仁武交流道及仁武產業園區僅數百公尺，附近有仁武運動公園、仁武國小、仁武高中及中山大學仁武校區，生活機能及環境佳。本季推出1筆住宅區土地，臨安樂一街及8米道路，面積約204坪，可規劃為優質住宅。鳳青重劃區位於鳳山區的北側，近澄清湖風景區，緊鄰文山特區，具備交通、文教與休閒便利優勢，本季推出本區最後1筆土地，屬第三之一種住宅區，面積約150坪臨文龍東路，地形方整且緊鄰警察局鳳山分局及熱帶園藝試驗所，附近有正修科技大學、文山高中、文德國小等，生活機能優。另大寮、林園及湖內農地重劃區各推出1至2筆土地，供投標人多種選擇。地政局表示，第3季土地標售作業於113年9月13日公告，民眾可前往市府四維行政中心7樓地政局土地開發處土地處分科索取標售海報及標單，或直接上網高雄房地產億年旺網站、地政局及土地開發處網站查詢下載相關資料，在期限前完成投標。