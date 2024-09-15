讓偶像登上地鐵大看板！「我推」經濟崛起　應援廣告熱潮席捲日本

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大阪地鐵的車站內刊有慶祝人氣VTuber「青桐エイト」展開活動一週年的廣告。（圖／翻攝自讀賣新聞）

▲圖為人氣男團JO1來台灣舉辦演唱會時，粉絲自發刊登多媒體廣告車應援。（圖／讀者提供）

▲有粉絲在創作男子音樂團體「U:NUS」成員吳昱廷生日時特別包下計程車的車身廣告慶祝。（圖／讀者提供）

近年來，「追星」成為不少人的樂趣，不過追星形式也很多種，除了購買周邊、參加演唱會等實體活動之外，越來越多粉絲會在自己支持的偶像、藝人生日或是週年活動等紀念日出錢集資，在車站等地投放「應援廣告」。隨著大眾對於「應援廣告」的關注度提高，市場規模甚至達到了377億日圓（約台幣80億1289萬元）。根據《讀賣新聞》報導，位於大阪市中央區的大阪地鐵御堂筋線難波站內，可以看到與一般商品或活動的廣告相當不同、印有人氣VTuber「青桐エイト」的海報，這是青桐エイト的粉絲們，為了慶祝他出道一週年，集資投放的「應援廣告」。自2020年開始，大阪地鐵主要車站陸續接到類似的廣告申請，且有年年增加的趨勢，2023年度的銷售額甚至比前一年高出了262%，今年度也幾乎每週都會收到投放類似廣告的申請。報導指出，其實不僅限於VTuber，這一類型的廣告內容十分廣泛，從人氣偶像到運動隊伍，都會成為廣告的主角。今年6月時，就有粉絲為了幫人氣唱跳團體「JO1」的成員慶生而投放廣告，籌備團隊代表的女性表示，「希望能透過應援廣告，向更多人傳達『推し』」的魅力」。「推し」指的是喜歡的偶像或角色，中文多翻為我推、推角等，最為知名的「我推的孩子（推しの子）」，便是使用這個詞。參加演唱會、買周邊等相關支持偶像的活動便被稱為是「推し活」（推活，oshikatsu）。應援廣告刊登之後，再透過社群媒體流傳，增加了廣告主角的知名度之外，也有不少粉絲看見也會特別前來拍照留念。一名居住於大阪市東住吉區的22歲大學四年級女生就表示，「看到粉絲們傳達的應援心意，真的是一種享受。」據主要投放東日本車站廣告的「JR東日本企劃（ジェイアール東日本企画）」（東京）的說法，應援廣告其實是從韓國發跡，自2019年開始在日本國內擴散。隨著需求高升，JR東日本企劃在2022年推出了專門針對應援廣告的服務。該服務能代替粉絲向經紀公司申請使用肖像的許可，這之後服務使用量迅速增加，2023年度受理的團體數量達到1002個，幾乎是前一年度的三倍。刊登廣告的費用也會根據場所有所不同，以一般尺寸B0（長103公分、寬145.6公分）大小的海報為例，刊登一個禮拜的價格大約為3至8萬日圓，海報內容原則上由廣告主準備。此外，還有數位看板廣告或能傳達訊息給推角的「便利貼廣告」，甚至還有包下整輛列車廣告的「推角電車」，及大型商場入口的大型看板等較高價的廣告欄位，這些廣告欄位的位置也時常會掀起「爭奪戰」。據JR東日本企劃調查，年輕人對應援廣告的關注度尤其高，2023年度的市場規模達到了377億日圓，較前一年度高出了50億日圓以上。JR東日本企劃負責人表示，「應援廣告能讓粉絲之間產生共鳴，進一步促進活動。我們將創造一個更容易投放廣告的環境，進而形成所謂的『推角循環』。」JR東日本企劃的應援廣告業務大部分集中在日本關東，目前也漸漸擴大到關西地區。大阪市的廣告公司「Grow-up（グローアップ）」自2021年起開始仲介業務，自今年2月開始的半年之間所達成的業績，已經超越2023年度的36件共423萬日圓（約台幣89萬9059元）業績。公司負責人表示，「雖然關西地區的應援廣告業務起步比關東還要晚，但也逐漸廣為人知，期待未來能有更大的發展。」目前除了大阪地鐵之外，關西地區還有南海電鐵、近畿日本鐵道、京阪電鐵等也從2020年開始接受申請應援廣告的業務。不過，JR西日本先前其實各個車站都能接受應援廣告的申請，但在2023年9月之後，僅限制在大阪、京都等可以確保有夠足夠大空間的5個終點站，避免造成旅客滯留帶來困擾。而阪急電鐵與阪神電鐵則不接受個人或粉絲團體的應援廣告申請。近畿大學經營學部的廣告學教授川村洋次指出，「『推活』本來就有潛在需求，但隨著社群平台的發展，粉絲之間分享自己的想法更方便，也讓需求逐漸擴大。雖然目前以交通機關的廣告為主，但若通過群眾募資等方式擴大支持者的參與，未來也有可能擴展至電台或雜誌等更高成本的媒體。近年來在台灣，也有許多熱情粉絲願意集資刊登廣告來支持偶像，除了車站廣告之外還有各式各樣的應援廣告形式，包括公車應援、LED行動媒體應援車，甚至連計程車車身的廣告，都成為粉絲支持偶像的方法之一。一名粉絲LÜ（化名）就向《NOWnews》記者表示，因為被創作男子音樂團體「U:NUS」成員吳昱廷的才華所吸引，特別在他生日的時候，包下了計程車車身的廣告，儘管廣告刊登的期間不長，仍希望藉由這個應援廣告，讓更多的人認識他。以捷運燈箱廣告來說，一個月也得花上好幾萬塊，甚至超過十幾萬元，還會隨車站、位置、人流不同而有所增加，公車單側廣告1個月也需要1萬元以上，但隨著應援文化在台灣流行，也讓粉絲商機更加蓬勃發展。