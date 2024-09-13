洋基「法官」連16場未開轟！續寫最慘紀錄　Soto再見安2：1勝紅襪

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洋基「法官」連16場未開轟！紐約洋基今（13）日出戰波士頓紅襪，上演「基襪大戰」，雖然洋基在首局就攻下分數，但5局上被Danny Jansen敲出的陽春砲追平，雙方一路鏖戰到延長賽。最終，Juan Soto敲出轉隊後的首支再見安打，幫助洋基以2：1戰勝紅襪。本場比賽開局，洋基的Gleyber Torres率先轟出陽春砲，幫助球隊搶下領先，但雙方就此陷入投手戰，直到5局上，紅襪的Danny Jansen也開轟，將比分追平至1：該場勝利，讓洋基穩坐美聯東區龍頭，並和巴爾的摩金鶯維持2場勝差。連續16場比賽未敲全壘打，對一般球員來說不算稀奇，此外，。同時，期間打擊率2成04，15場比賽內僅敲出了4分打點，數據出現嚴重下滑。