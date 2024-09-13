洋基「法官」連16場未開轟！續寫最慘紀錄　Soto再見安2：1勝紅襪

洋基「法官」連16場未開轟！紐約洋基今（13）日出戰波士頓紅襪，上演「基襪大戰」，雖然洋基在首局就攻下分數，但5局上被Danny Jansen敲出的陽春砲追平，雙方一路鏖戰到延長賽。最終，Juan Soto敲出轉隊後的首支再見安打，幫助洋基以2：1戰勝紅襪。然而，陣中球星Aaron Judge的第52轟依然沒有出爐，已是個人連續第16場比賽沒有敲出全壘打。
基襪大戰險勝 穩坐龍頭寶座
本場比賽開局，洋基的Gleyber Torres率先轟出陽春砲，幫助球隊搶下領先，但雙方就此陷入投手戰，直到5局上，紅襪的Danny Jansen也開轟，將比分追平至1：1平手。10局上，紅襪沒有分數進帳，而洋基則是在10局下靠著Juan Soto的強勁穿越滾地球，跑回致勝分，以2：1氣走紅襪。
該場勝利，讓洋基穩坐美聯東區龍頭，並和巴爾的摩金鶯維持2場勝差。不過陣中主力巨砲Aaron Judge依然深陷全壘打低潮，此戰共4打數敲出1支安打，沒有開轟，是自台灣時間8月26日以後，連續第16場比賽沒有開轟。
深陷汪汪隊魔咒 生涯最久開轟乾旱期
連續16場比賽未敲全壘打，對一般球員來說不算稀奇，但Aaron Judge過去9年的大聯盟生涯，最長的一次開轟乾旱期，也只有連續15場比賽沒有開轟，目前還有可能繼續推進這項生涯最慘紀錄。
此外，國外有不少網友開玩笑指出，Aaron Judge是陷入了「汪汪隊魔咒」，因為自從他客串了美國卡通影集《汪汪隊立大功》後，就沒有再開轟過。同時，期間打擊率2成04，15場比賽內僅敲出了4分打點，數據出現嚴重下滑。
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本場比賽開局，洋基的Gleyber Torres率先轟出陽春砲，幫助球隊搶下領先，但雙方就此陷入投手戰，直到5局上，紅襪的Danny Jansen也開轟，將比分追平至1：1平手。10局上，紅襪沒有分數進帳，而洋基則是在10局下靠著Juan Soto的強勁穿越滾地球，跑回致勝分，以2：1氣走紅襪。
該場勝利，讓洋基穩坐美聯東區龍頭，並和巴爾的摩金鶯維持2場勝差。不過陣中主力巨砲Aaron Judge依然深陷全壘打低潮，此戰共4打數敲出1支安打，沒有開轟，是自台灣時間8月26日以後，連續第16場比賽沒有開轟。
深陷汪汪隊魔咒 生涯最久開轟乾旱期
連續16場比賽未敲全壘打，對一般球員來說不算稀奇，但Aaron Judge過去9年的大聯盟生涯，最長的一次開轟乾旱期，也只有連續15場比賽沒有開轟，目前還有可能繼續推進這項生涯最慘紀錄。
此外，國外有不少網友開玩笑指出，Aaron Judge是陷入了「汪汪隊魔咒」，因為自從他客串了美國卡通影集《汪汪隊立大功》後，就沒有再開轟過。同時，期間打擊率2成04，15場比賽內僅敲出了4分打點，數據出現嚴重下滑。