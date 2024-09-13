快訊／雷雨突轟南台灣！臺南市、嘉義縣大雷雨　暴雨警戒區一次看

（更新時間16:18）午後對流發展旺盛，中午過後炙熱陽光消失了，南台灣烏雲密閉，中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒中南部多個縣市目前受到大雷雨威脅，山區要留意暴雨，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
⚠️大雷雨警戒範圍
🟡16:18發布：臺南市、嘉義縣
📍嘉義縣：中埔鄉
📍臺南市：白河區
🟡16:02發布：臺南市、嘉義縣
📍嘉義縣：中埔鄉、大埔鄉
📍臺南市：白河區、東山區
🟡16:00發布：屏東縣、高雄市
📍高雄市：旗山區、六龜區 、美濃區 、杉林區
📍屏東縣：屏東市 、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉
🟡15:34發布：臺南市、嘉義縣
📍嘉義縣：水上鄉 、中埔鄉 、大埔鄉
📍臺南市：白河區 、柳營區 、東山區 、六甲區 、官田區 、大內區 、玉井區 、楠西區
🟡15:11發布：屏東縣、高雄市
📍高雄市：大寮區
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉 、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉 、新園鄉、崁頂鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉
🟡15:11發布山區暴雨
氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至17時11分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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🟡16:18發布：臺南市、嘉義縣
📍嘉義縣：中埔鄉
📍臺南市：白河區
🟡16:02發布：臺南市、嘉義縣
📍嘉義縣：中埔鄉、大埔鄉
📍臺南市：白河區、東山區
🟡16:00發布：屏東縣、高雄市
📍高雄市：旗山區、六龜區 、美濃區 、杉林區
📍屏東縣：屏東市 、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉
🟡15:34發布：臺南市、嘉義縣
📍嘉義縣：水上鄉 、中埔鄉 、大埔鄉
📍臺南市：白河區 、柳營區 、東山區 、六甲區 、官田區 、大內區 、玉井區 、楠西區
🟡15:11發布：屏東縣、高雄市
📍高雄市：大寮區
📍屏東縣：屏東市、潮州鎮、萬丹鄉、長治鄉 、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉 、新園鄉、崁頂鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉
🟡15:11發布山區暴雨
氣象署針對屏東縣牛角灣溪發布災防告警，持續時間至17時11分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。