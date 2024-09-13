檢緊追京華城金流！北檢二度提訊應曉薇　60歲大壽將在看守所度過

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檢廉偵辦京華城弊案，今（13）日上午再度提訊民眾黨主席柯文哲，下午二度提訊北市議員應曉薇，她身穿看守所的制服外套、長褲，紮著馬尾，手上拿著一份文件，全程面無表情。據了解，應曉薇今年9月14日是60歲大壽，只能在看守所裡度過。北檢一週內密集提訊應曉薇、柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市前副市長彭振聲，同時也約談台北市前副市長林欽榮、台北市政府前副秘書長李得全、台北市民政局前局長林洲民等人。據了解，威京集團主席沈慶京在2018至2021年間，透過威京集團旗下公司陸續匯款高達4千餘萬元賄款，給國民黨台北市議員應曉薇請求幫忙協調。應曉薇收款後先後找到彭振聲、柯文哲施壓希望放寬京華城容積率。根據檢調調查，沈慶京曾透過集團子公司分兩筆撥款2000萬元、2500萬元至應曉薇創辦的協會帳戶，應曉薇曾領出500萬元轉存男友王尊侃的帳戶、300萬元清償貸款，助理陳佳敏也曾提領協會帳戶中200萬元現金，存入應曉薇帳戶支付信用卡費。檢廉8月27日晚間因發現應曉薇突然現身桃園國際機場，打算搭機前往香港，卻在通關時發現自己遭到境管，後續再直奔台中國際機場，唯恐意圖逃亡，廉政署派出廉政官前往台中機場將應曉薇拘提到案，最終應曉薇與其助理吳順民遭收押。