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豪雨特報／下班前雨勢升級！台南、嘉義等6縣市豪雨　降雨到入夜

記者鍾怡婷/綜合報導

▲今（13）日嘉義縣、臺南市有局部大雨或豪雨，高屏地區、嘉義市及雲林山區有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲今（13）日嘉義縣、臺南市有局部大雨或豪雨，高屏地區、嘉義市及雲林山區有局部大雨發生的機率。（圖／翻攝自中央氣象署）
（更新時間16:25）午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（13）日嘉義縣、臺南市有局部大雨或豪雨，高屏地區、嘉義市及雲林山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。

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⚠️豪大雨特報警戒範圍

🟡豪雨：嘉義縣、臺南市
🟡大雨：雲林縣山區、嘉義市、高雄市、屏東縣、恆春半島

今、明（13日、14日）兩天水氣偏多，今（13）日臺灣東半部地區、大臺北、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，午後苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，雲林以南及南投地區並有局部大雨發生的機率。

明（14）日臺灣北部、東北部地區及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及金門為多雲到晴，午後各地有短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨發生的機率，清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨；今日北部沿海空曠地區及恆春半島易有較強陣風，請注意

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