新新併話題延燒！台新金再發聲明　控中信金任意宣布二階段收購價

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新新併搶親大戲持續延燒，台新金今（13）日稍早發布最新聲明表示，與新光金的合併案時程清楚、工具透明，且有明確的換股價格並一次性完成，控中信金任意宣布二階段收購價，籲主管機關嚴查。台新金最新聲明首先提到，與新光金控合併案是採百分之百換股，有明確的換股價格並一次性完成，時程明確、工具透明，此次調整換股價格，回應股東對換股價格的期待，合併完成後的成效將由雙方股東繼續共享。台新金表示，合意併購是最真誠和諧且可平衡各利害關係人權益的方式，也符合主管機關要求兼顧各面向的期待，然而，以公開收購的名行干擾他人合意併購之實，金融市場失序，不僅傷害股東權益，也不利台灣金融的永續發展。針對「金金分離」的疑慮，台新金指出，法有明文規範，公司負責人的資格業經主管機關審核通過。另外，台新金強調，公司經營一向重視公司治理，未曾如中信金控負責人有因涉犯背信罪嫌而遭停職或涉有刑責，也未有不當干預公司經營而連帶使經營團隊也遭致處罰之情事。合併案的自身利害關係認定均有法定要件，絕不容有心人士穿鑿附會、濫行訴訟以詆毀本公司名譽，本公司已積極蒐證並請律師研擬後續法律行為，以維商譽。最後，台新金表示，併購案涉及案關公司及股東權益甚鉅，尚未確定的消息本不得任意公告。但查中信金控尚未獲主管機關核准即恣意對外散布訊息及價格，已對市場造成不當干擾。如今在未經董事會決議及主管機關核准前，又再次任意宣布第二階段的公開收購價格，視公司治理及董事會權責於無物，建請主管機關嚴查該公司的決策過程合法性，俾利保護投資大眾權益。