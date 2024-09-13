京華城案被羈押！500萬人為柯文哲抱不平　民眾黨說話了

我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，一開始獲無保請回，但第二次審理時卻逆轉成羈押禁見。台灣民意基金會今（13）日公布民調顯示，有40.3%民眾認為法院有公平審理，26.4%認為不公平，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，代表超過500萬人對柯案抱不平，這不是一個可忽視的現象。對此，民眾黨回應表示，可看出多數人對於司法是否公正是持負面或質疑的態度。針對台灣民意基金會所做民調，民眾黨表示，自從檢廉偵辦至今，屢見檢調對特定媒體放消息，藉以操縱社會輿論，反之遭收押禁見的柯文哲主席卻無法發聲，讓輿論消息一面倒，司法單位與特定媒體以及媒體名嘴相互配合，對柯文哲人格抹滅式的攻擊，台灣民眾黨對此表達強烈譴責。民眾黨指出，值得注意的是，同一份民調也顯示出，對司法沒信心的民眾高過有信心，就連民進黨支持者認為此案有公平審理的也僅65%，與過去對民進黨的支持有明顯落差。可看出多數人對於司法是否公正是持負面或質疑的態度，而相關單位動作頻頻卻仍提不出有力證據，更會加深人民對於司法的不信任。