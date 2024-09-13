迪士尼40年前「曾相中台灣」！嚴長壽還原真相：3關鍵輸日本東京

東京迪士尼樂園是日本知名景點，每年都有許多台灣人專程搭機前去造訪旅遊，就有網友好奇，日本平均薪資比台灣還高，為何當初迪士尼不是建在台灣？對此，前任美國運通總經理、亞都麗緻飯店總裁嚴長壽曾出書還原真相，其實1980年代迪士尼曾經考慮到台灣設點，但最終因3大考量而輸給日本東京。
一名網友近日在PTT發文，他以「迪士尼為什麼不在台灣」為題，表示東京迪士尼的票價及設施內容，CP值簡直爆表，裡頭的食物價格也比台灣遊樂園便宜又好吃，日本平均薪資也比台灣還高，因此讓他好奇問：「為什麼不來台灣呢？不要說土地太貴，台灣山區海邊便宜的土地多的是。」
貼文一出，不少網友直言，「消費人口不足，多少人會為此來台灣」、「當初想來是想吃對岸的來台旅遊商機，現在上海香港都有一座，也沒必要在台灣在搞一座迪士尼了」、「台灣就那麼大，撐不起來啊」、「連韓國，新加坡都沒有了還輪得到台灣」。
迪士尼沒有選擇台灣的真相
事實上，1978年迪士尼計劃到亞洲設點時，曾到台灣勘查，甚至看中現今的麗寶樂園設立據點，當時的美國運通總經理嚴長壽向迪士尼方分析，台灣地價比日本便宜、台灣工資也比日本低，還有不少失業人口，再加上台灣地理位置優異，適合所有亞洲旅客來遊覽，斷言「那當然是台灣」。
沒想到，過一段時間後，迪士尼宣布新址落在日本地價最貴的東京，讓嚴長壽十分納悶，而後嚴長壽巧遇當年那位迪士尼調查公司的副總裁時，對方解釋，迪士尼樂園營運若要持平，一年必須要有600萬到1200萬的入園人口，而該地必須經濟能力夠強、人口數量夠多、地理可及性夠好。
當時東京已是亞洲最大的都市，若遊樂園建設在附近，立即就能擁有最大的當地消費族群，至於其他國家旅客的消費，已是次等考量，畢竟還要算進搭飛機的成本，這樣的遊客僅會占消費人口少數。
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，不少網友直言，「消費人口不足，多少人會為此來台灣」、「當初想來是想吃對岸的來台旅遊商機，現在上海香港都有一座，也沒必要在台灣在搞一座迪士尼了」、「台灣就那麼大，撐不起來啊」、「連韓國，新加坡都沒有了還輪得到台灣」。
迪士尼沒有選擇台灣的真相
事實上，1978年迪士尼計劃到亞洲設點時，曾到台灣勘查，甚至看中現今的麗寶樂園設立據點，當時的美國運通總經理嚴長壽向迪士尼方分析，台灣地價比日本便宜、台灣工資也比日本低，還有不少失業人口，再加上台灣地理位置優異，適合所有亞洲旅客來遊覽，斷言「那當然是台灣」。
沒想到，過一段時間後，迪士尼宣布新址落在日本地價最貴的東京，讓嚴長壽十分納悶，而後嚴長壽巧遇當年那位迪士尼調查公司的副總裁時，對方解釋，迪士尼樂園營運若要持平，一年必須要有600萬到1200萬的入園人口，而該地必須經濟能力夠強、人口數量夠多、地理可及性夠好。
當時東京已是亞洲最大的都市，若遊樂園建設在附近，立即就能擁有最大的當地消費族群，至於其他國家旅客的消費，已是次等考量，畢竟還要算進搭飛機的成本，這樣的遊客僅會占消費人口少數。