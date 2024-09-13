土洋再度站同一陣線！三大法人買超65億　台股漲106點、日K連2紅

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（13）日終場上漲106.4點或0.49%，收在21759.65點，日K連2紅，成交量再度縮小到3000億元以下、來到2435.67億元；其中三大法人合計買超65.16億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2買」買超29.44億元；投信「連21買」，今日買超34.65億元；自營商（自行買賣）「連3買」買超1.07億元，合計三大法人買超65.16億元。美國最新通膨數據合乎預期，投資人觀望下周聯準會利率決議，美股四大指數昨日漲多跌少，其中費半指數逆勢走跌，不過台積電ADR收漲逾1%，也帶動台北股市今日開在盤上、上漲119.11點，盤中最高來到21796.39點，不過盤中隨著台機電回測平盤，拖累大盤一度翻黑，來到21643.22點，不過在非電族群的撐盤下，再加上台積電尾盤急拉上漲7元，推動大盤終場上漲106.4點或0.49%，收在21759.65點，日K連2紅，成交量再度縮小到3000億元以下、來到2435.67億元。此外，台股本周上漲324.46點或1.51%，周K拉出一根紅K棒。中小型股表現相對強勁，櫃買指數開高走高，終場收在最高點264.3點，上漲2.18點或0.83%，日K連3紅，並且站回10日線，比起大盤量縮明顯，櫃買成交量維持在千億以上，來到1162.26億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、中信金、喬福、新復興、台新金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、萬潤、新復興、均豪、鴻海。