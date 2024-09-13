波音多事之秋！工會不滿新版勞資協議　3.3萬位員工自13日起罷工

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▲美國航空巨頭波音公司（Boeing），提供的新版勞動合約無法令工會成員滿意，波音西岸廠區約3.3萬名員工經過投票後，96％的員工支持罷工，決定在當地時間13日午夜開始罷工。（圖／美聯社／達志影像）

美國航空巨頭波音公司（Boeing），提供的新版勞動合約無法令工會成員滿意，波音西岸廠區約3.3萬名員工經過投票後，96％的員工支持罷工，並決定在當地時間13日午夜零點開始罷工，這將是波音16年來的首次罷工。根據《CNN》報導，若罷工啟動，將讓波音公司的商用飛機生產停止，對美國經濟造成潛在打擊。若罷工時間持續，不僅是波音公司本身，波音公司的合作供應商可能也都會面臨困難。波音在美國共有15萬名員工，預計每年為美國經濟貢獻790億美元，直接和間接創造了160萬個就業機會。波音與國際機械師與航空太空工會（IAM）的談判代表達成新版勞動合約的協議，同意在未來4年為員工加薪25％，以及其他相關福利，不過波音員工對這協議並不買單，認為在一些重要的議題上面並未取得進展，將近96％的員工投票支持罷工，遠遠超過發動罷工所需的三分之二門檻。波音還有機會在當地時間13日凌晨前達成新協議，波音表示，希望重返談判桌以達成新協議，「我們仍然致力於重建與員工和工會的關係」，但以現況來看，罷工似乎難以避免。波音之前的裁員措施以及將部分工作從有工會的工廠轉移到非工會工廠的安排，都已經激怒了工會成員。工會領導人霍登（Jon Holden）表示，很難指出成員壓倒性投票反對新合約的單一原因，舊版的勞動合約已經實施了16年，許多人埋怨的不是最新發生的單一事件，而是16年來累積的不滿。波音正值多事之秋，近年發生一連串飛安意外，包括今年1月1架波音737 Max9班機起飛後，其中一扇窗戶與大塊機身竟遭吹走，導致機艙瞬間失壓，部分乘客的手機與個人物品被吸出艙外，美國聯邦航空管理局（FAA）要求該款客機停飛，並必須接受調查以及法院指定的監督員監督。幾乎每次飛安意外都會對波音的營運造成打擊，而罷工將導致波音承諾交付的飛機交付延遲，進而切斷波音的主要現金來源，讓公司狀況雪上加霜。