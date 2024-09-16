重案／蛇蠍女夥前夫砍男友76刀！還腰斬棄屍　英文名成破案關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀

中秋節本應月圓人團圓，不過2013年的中秋卻發生一起驚悚的分屍命案。一名嫁到台灣的中國籍女子唐瑛，與前夫張男離異後輾轉認識已婚的周姓男子，兩人瞞著周妻暗通款曲，不過兩人相約中秋過時，唐瑛卻與前夫聯手殺害周姓男子，甚至用鋸子將死者腰斬、棄屍，再搭機返回中國廣西躲藏，直到周妻發現丈夫聲稱外出與朋友烤肉遲遲未歸而報案，全案才曝光。全案發生在2013年9月19日中秋節晚間，中國籍女子唐瑛嫁來台灣後離婚，並與已婚的周姓男友交往，兩人相約當晚外出約會，豈料唐瑛趁著周男下車購買烤肉時，偷偷將安眠藥加入他喝剩一半的啤酒中，隨後兩人在車上飲酒吃肉，沒過多久周男就陷入昏睡，此時唐瑛立即聯繫前夫張男到場，把車開回租屋處，一到住處張男就隨手拿起玻璃酒瓶，朝周的頭部猛打，過程中周男一度清醒，爬向門口大喊「我要回家！」，而張男見狀卻大聲質問：「承不承認你有欺負過唐瑛？」面對質問周男否認，不過張男仍不放過他，拿起菜刀對其頭部一陣猛砍，一旁的唐瑛也拿水果刀朝周男的背部刺殺，行兇後由於周男的屍身僵硬無法「對折」，難以棄屍，20日下午4點，張男到附近的五金行，購買大型塑膠袋及鋸子回到住處，與唐瑛一起在浴室分屍。兩人將周男的屍體「攔腰鋸斷」分別裝進2個塑膠袋，當晚再將2袋屍體搬到張男轎車，由張開車棄屍，其中一袋棄置於桃園觀音一條偏僻的排水溝，另一袋則丟棄在一處廢棄的豬舍。擔心案情曝光，唐瑛與張男返回租屋清理血跡、粉刷牆壁，22日就告知房東將提早退租，10月3日兩人先搭機前往香港，轉機回到唐瑛位於中國廣西桂林的老家避風頭。對於周男家屬而言，他在中秋節晚間告知和朋友烤肉，將在隔日凌晨返回，離家後卻人間蒸發，周妻在9月21日報警協尋後，隔了一週都沒音訊，後續警方調閱監視器發現其行車軌跡都沒有，也沒有提領紀錄，電話通聯也在19號就關機，期間基本上就是一片空白，警方研判恐遭不測。10月2日，警方發現周男的汽車停在某醫院，最終出沒地點位在桃園平鎮區延平路附近，同時也在電腦還原出一個被刪除的檔案，有一張標註為Tiffany Baby的女子照片並記載其住址就位於延平路，專案小組從調監視器畫面看到，中秋節當晚唐瑛和張男攙扶周男上樓後，就再也沒看到周的身影，因此判定周男失蹤與唐瑛脫離不了干係。警方向鄰居確認唐瑛與張男的身分後，緊急聯繫房東進入2人租屋處查看，雖然牆壁才重新粉刷，不過仍可聞到血腥味，牆角更有未處理乾淨的血跡，並於浴室的排水孔發現大量毛髮，懷疑周男已遭不測，立即啟動兩岸共同打擊犯罪機制，透過刑事警察局請中國公安抓人。10月5日，警方終於循著屍臭味，在觀音一處排水溝找到裝有周男下半身屍體的塑膠袋，隔了2天，又在一處廢棄豬舍發現死者的上半身，根據法醫解剖，周男頭部遭砍76刀，背部有7刀、手部也有10幾道防禦傷口。同時唐瑛及張男也在中國老家遭逮，兩人坦承殺人棄屍，唐瑛供稱殺害周男的原因，是因為自己遭到周男侵犯。她告訴警方，她在2009年與張離婚，但仍同住一個屋簷下，後來因緣際會認識已婚的周男進而交往，期間曾向周男借了10萬元，豈料周男卻用10萬的債權強迫她發生性關係，還在2013年8月某日，把她載到汽車旅館性侵，過程中更拍下她的裸照。偵訊時，唐瑛強調只有叫前夫教訓一下周男，是前夫張男擅作主張把周殺死，也否認有拿水果刀刺殺周。不過，刑事警察局將周的電腦解鎖還原逐一檢視電子郵件，完全沒有發現相關裸照，也無證據能證明兩人有債務借貸關係，因此認定唐故意混淆，企圖獲得輕判，法院審理後認定唐瑛、張男惡行重大，依殺人以及侵害屍體等罪，重判2人無期徒刑定讞。