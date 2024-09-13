周杰倫剛宣布大巨蛋開唱！黃牛喊價到6萬　杰威爾怒發聲：別被騙

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▲周杰倫「嘉年華」台北演唱會將在12月登場，不過現在售票資訊尚未公布。（圖／杰威爾音樂提供）

近期台北大巨蛋開唱話題非常熱，天王周杰倫率先宣布，12月上旬將登上大巨蛋開專場演唱會，接著由天后張惠妹接力一路唱到跨年。未料，現在周杰倫演唱會售票資訊還沒曝光，網路上就已經出現許多黃牛業者，甚至有人在Threads上喊出代購價，第一排座位最貴要賣到6萬2千元。對此，周杰倫所屬公司杰威爾今（13）日稍早發出聲明，表示「目前以周杰倫『嘉年華』台北演唱會門票作促銷商品之商業行為皆未獲本公司授權。」提醒歌迷務必透過官方指定的正規管道購票。周杰倫12月將在台北大巨蛋開唱，不過現在開唱日期、門票售價等資訊都還沒公開，沒想到網路上已經有許多黃牛業者宣稱可以代購，還有人直接開價，「特區第1排，6萬2千元起、特區前3排，5萬2千元起、特區前5排，3萬7千元起、特區隨機1萬7千元、2樓隨機1萬6千元、3樓隨機1萬5千元、4樓隨機1萬4千元。」且這價格還只是起跳價，真的想買恐怕要付更多費用。貼文曝光隨即被周杰倫粉絲轟爆，「怎麼不去搶」、「這種代購就是賣黃牛票啊！請拒絕黃牛，不要助長黃牛，票已經夠難搶了，千萬不要讓黃牛得逞了。」杰威爾公司也發表聲明表示，自從宣布周杰倫「嘉年華」台北演唱會將於12月上旬在大巨蛋舉辦以來，坊間已出現演唱會門票結合商品促銷之抽獎活動以及黃牛代購等諸多亂象，「」而演出時間及售票系統將擇日公告，請歌迷屆時透過官方指定的正規管道購票，勿購買來路不明之票券，以免受騙。由於現在黃牛、詐騙猖獗，因此有不少歌迷希望周杰倫演唱會賣票可以實施實名制，「期待實名抽籤制，實名制不能百分百擋黃牛，但實名加上抽籤至少能把一半以上的黃牛給踹了下去吧」、「希望大家都不要買一起抵制」、「支持實名制，身分證對號入場。」也有人認為劉德華這次實名抽票制比較公平。不過屆時周杰倫會用何種賣票方式，仍有待官方宣布。