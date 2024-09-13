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世界12強／井端弘和視察大巨蛋、天母心得曝　日媒稱：天堂到地獄

運動中心/綜合報導

▲井端弘和目前成為日本國家棒球隊主帥，9月10日至13日來台視察世界12強比賽場地，分別為台北大巨蛋與天母棒球場，日媒將他的心得形容為「從天堂到地獄」。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲井端弘和目前成為日本國家棒球隊主帥，9月10日至13日來台視察世界12強比賽場地，分別為台北大巨蛋與天母棒球場，日媒將他的心得形容為「從天堂到地獄」。（圖／台鋼雄鷹提供）
井端弘和視察大巨蛋、天母心得曝！年底即將迎來世界12強賽事，和中華隊共同在B組的日本隊，預計將在台北大巨蛋、天母棒球場出賽，因此總教練井端弘和，日前特地來台視察場地。根據日媒報導指出，井端弘和對於大巨蛋場地讚譽有加，不過在天母棒球場部分，就點出不少問題，更讓媒體將標題定為「從天堂到地獄」，形容2個場地的巨大差異

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井端弘和親自來台　順便觀察敵情

本屆世界12強賽事，日本隊的首戰，將會是11月11日在名古屋巨蛋和澳洲隊進行的開幕戰，在隔天就會來到台灣，11月15、16日在大巨蛋交手中華隊、韓國隊，而17、18日則是去到天母球場，出戰古巴隊、多明尼加隊。

為針對此做準備，總教練井端弘和特別在9月10日至13日來台，分別視察了大巨蛋和天母球場，甚至藉機觀察可遭遇的中華隊投手，包含統一獅的古林睿煬，以及味全龍的徐若熙，製造不少話題。

▲中職味全龍本土王牌徐若熙5.2局失1分，飆出8次三振，收下本季第3勝。（圖／記者陳明中攝）
▲世界12強日本隊總教練井端弘和，來台視察備戰，特地前往天母球場，觀戰味全龍先發徐若熙投球。（圖／NOWnews資料照，記者陳明中攝）
細部觀察2球場　分享視察後心得

根據日本媒體《日刊報導》指出，井端弘和對於大巨蛋的第一印象，就是高度很高，甚至超越日本國內的名古屋巨蛋。並稱讚巨蛋內的投手丘「又高又很硬」，就像美國的球場一樣，看起來很好投球

不過提到天母球場的部分，井端弘和指出板凳後方的牛棚坡度較低，和實際投手丘的高度有落差，且對照明部份，還有室外球場的風向影響也有所擔憂。

這兩間的差別之大，讓日媒直接在標題和內文中寫道：「在球場環境方面，就像是從天堂到地獄，有很大的差別。」

▲台北大巨蛋座椅使用白色，跟一般球場使用黑色、藍色較為不同，原來是仿效美式足球場。（圖／NOWnews資料照）
▲日本隊總教練井端弘和，為備戰年底的世界12強賽事，親自視察台北大巨蛋，稱讚球場很高，且投手丘感覺也很適合投球。（圖／NOWnews資料照）

世界12強棒球賽／日本隊井端弘和來台情蒐！觀察徐若熙跟古林睿煬

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