世界12強／井端弘和視察大巨蛋、天母心得曝　日媒稱：天堂到地獄

井端弘和視察大巨蛋、天母心得曝！年底即將迎來世界12強賽事，和中華隊共同在B組的日本隊，預計將在台北大巨蛋、天母棒球場出賽，因此總教練井端弘和，日前特地來台視察場地。根據日媒報導指出，井端弘和對於大巨蛋場地讚譽有加，不過在天母棒球場部分，就點出不少問題，更讓媒體將標題定為「從天堂到地獄」，形容2個場地的巨大差異。
井端弘和親自來台 順便觀察敵情
本屆世界12強賽事，日本隊的首戰，將會是11月11日在名古屋巨蛋和澳洲隊進行的開幕戰，在隔天就會來到台灣，11月15、16日在大巨蛋交手中華隊、韓國隊，而17、18日則是去到天母球場，出戰古巴隊、多明尼加隊。
為針對此做準備，總教練井端弘和特別在9月10日至13日來台，分別視察了大巨蛋和天母球場，甚至藉機觀察可遭遇的中華隊投手，包含統一獅的古林睿煬，以及味全龍的徐若熙，製造不少話題。
細部觀察2球場 分享視察後心得
根據日本媒體《日刊報導》指出，井端弘和對於大巨蛋的第一印象，就是高度很高，甚至超越日本國內的名古屋巨蛋。並稱讚巨蛋內的投手丘「又高又很硬」，就像美國的球場一樣，看起來很好投球。
不過提到天母球場的部分，井端弘和指出板凳後方的牛棚坡度較低，和實際投手丘的高度有落差，且對照明部份，還有室外球場的風向影響也有所擔憂。
這兩間的差別之大，讓日媒直接在標題和內文中寫道：「在球場環境方面，就像是從天堂到地獄，有很大的差別。」
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本屆世界12強賽事，日本隊的首戰，將會是11月11日在名古屋巨蛋和澳洲隊進行的開幕戰，在隔天就會來到台灣，11月15、16日在大巨蛋交手中華隊、韓國隊，而17、18日則是去到天母球場，出戰古巴隊、多明尼加隊。
為針對此做準備，總教練井端弘和特別在9月10日至13日來台，分別視察了大巨蛋和天母球場，甚至藉機觀察可遭遇的中華隊投手，包含統一獅的古林睿煬，以及味全龍的徐若熙，製造不少話題。
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根據日本媒體《日刊報導》指出，井端弘和對於大巨蛋的第一印象，就是高度很高，甚至超越日本國內的名古屋巨蛋。並稱讚巨蛋內的投手丘「又高又很硬」，就像美國的球場一樣，看起來很好投球。
不過提到天母球場的部分，井端弘和指出板凳後方的牛棚坡度較低，和實際投手丘的高度有落差，且對照明部份，還有室外球場的風向影響也有所擔憂。
這兩間的差別之大，讓日媒直接在標題和內文中寫道：「在球場環境方面，就像是從天堂到地獄，有很大的差別。」