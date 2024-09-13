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美國大選辯論後最新民調！賀錦麗與川普拉開5%差距

國際中心顏得智／綜合報導

▲美國總統大選辯論過程中，美國民眾認為川普在辯論台的表現遜於賀錦麗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統大選辯論過程中，美國民眾認為川普在辯論台的表現遜於賀錦麗。（圖／美聯社／達志影像）
2024美國總統大選辯論前日落幕，代表民主黨的副總統賀錦麗被美國媒體認為表現較共和黨對手川普來得稍具優勢，而在辯論後的最新民調，也出現些許變化，賀錦麗在全國性民調中以5%領先川普，相較辯論前的調查小幅拉開。

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根據據路透/益普索（Reuters/Ipsos）今日截止的民調結果，民主黨籍總統候選人賀錦麗在辯論過後以47%比42%領先共和黨籍的川普，而在前一波在8月21日至28日民調中，當時賀錦麗領先川普4個百分點。

調查問及有關注這場電視辯論的選民，當中有53%的人認為賀錦麗勝出，24%的人表示川普勝出；約52%的受訪者表示川普表現不佳，語無倫次且不夠敏銳，但也有21%的受訪者認為賀錦麗同樣有這些問題。

許多共和黨人也難堅定支持川普在費城辯論中的表現，民調中僅有53%的共和黨選民認為川普贏得了辯論，但有91%的民主黨選民認為賀錦麗是勝利者

這項調查訪問了全美各地1690名成年人，其中包括1405名登記選民，民調誤差幅度約為3個百分點。

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