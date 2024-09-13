中秋節才躲過颱風雨！「年度大潮」接力發威　烤肉避開淹水警戒區

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▲年度大潮期間，沿海低窪區在漲潮時請注意海水倒灌與局部淹水等狀況。（圖／取自「報天氣 - 中央氣象署 」）

▲中秋節的天氣以西半部較佳，可見到月亮，東半部與基隆北海岸雲量多，想賞月要碰運氣。（圖／取自中央氣象署）

中秋節（17）日前，先是週六（14日）受到颱風外圍環流影響有陣雨，週日隨風向轉變，降雨趨緩，不過接著9月17日起至9月21日，又撞上「年度天文大潮」，海水受到月球害太陽引力作用產生潮汐現象，包括澎湖、金門、馬祖，為該年度最高滿潮的時機，還有西部沿海潮位亦偏高，提醒民眾烤肉需要特別注意，避免到低窪地區。中央氣象署說明，「年度大潮」一年之中潮位最高的滿潮，當月球、地球與太陽呈現「一直線」時，正是海水潮汐漲落最大的時候。通常發生於農曆初一（朔月）及十五（滿月）前後兩三天，受到引力的疊加作用。此時滿潮水位更高、乾潮水位更低，通常年度大潮會發生在臺灣「秋分前後的朔月或望月」，或是當月亮位於「近地點」時，也可能會發生年度大潮，沿海低窪區在漲潮期間請注意海水倒灌與局部淹水等狀況。而「小潮」則是指當月球、地球與太陽呈現「垂直」時，星球間的引力會彼此干擾抵銷，潮汐漲落較小，通發出現在農曆初八、九（上弦月）及二十二、二十三（下弦月）時。📍9/17至9/21：澎湖、金門、馬祖預計發生年度大潮，西部沿海潮位亦偏高。📍10/16至10/20：澎湖、金門、馬祖潮位偏高。「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，台灣各地未來天氣，週六（14日）颱風外圍環流影響有陣雨，週日隨風向轉變，降雨趨緩，下週一到下週二（16日至17日）中秋節期間台灣附近將轉為偏東風，東半部雲量較多，有短暫雨，西半部天氣晴時多雲，中秋節的天氣以西半部較佳，可見到月亮，東半部與基隆北海岸雲量多，想賞月要碰運氣。