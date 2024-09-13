躺子瑜大腿、講悄悄話！MV男主角遭粉絲追殺　本尊終於現身承認了

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▲子瑜主打歌〈Run Away〉MV中有男主角，過程中有許多親密互動，許多粉絲追殺要找出男子身分。（圖/YT@JYP娛樂官方）

▲子瑜SOLO出道歌曲〈Run Away〉的男主角本尊！是來自美國、名為「Taylor McIntosh」的音樂家。（圖/IG@Taylor McIntosh）

▲Taylor早就已經有女朋友，常常也可以看到Taylor與女友Saree在社群曬恩愛，讓不少Once醋意收起。（圖/IG@Taylor McIntosh）

TWICE台灣籍成員周子瑜在9月6日正式發行專輯《abouTZU》SOLO出道，主打歌〈Run Away〉MV曝光後，粉絲大讚超美、歌曲好聽，目前點閱率也已經突破840萬，然而在MV當中，有不少粉絲發現子瑜並非一人出演，而是有另一名男子與子瑜有許多親密的互動，像是躺大腿或講悄悄話等，讓粉絲大喊：「放開子瑜！」如今，該名男子即便沒露臉，還是被挖出真實身分，面對粉絲追殺式逼問，本尊也承認自己就是MV男主角。子瑜在上週五6日中午公開主打歌〈Run Away〉MV，二代韓團復古曲風搭配簡單的舞蹈，不少人眼睛為之一亮，然而除了子瑜本人受到關注外，、「男的準備被Once出征了哈哈，好羨慕。」只見MV當中子瑜第一視角，可以看到跟男主角有許多親密互動，然而粉絲也就像偵探般，就算MV沒有正臉拍到男子，還是被找出來，有粉絲也直接在Taylor的IG上詢問：後來隨著Taylor社群曝光，不少粉絲也發現，，讓許多子瑜粉絲在社群紛紛表示「9月6日被追殺的男人，9月13日獲得重生的男人，都是Taylor」、