躺子瑜大腿、講悄悄話！MV男主角遭粉絲追殺　本尊終於現身承認了

TWICE台灣籍成員周子瑜在9月6日正式發行專輯《abouTZU》SOLO出道，主打歌〈Run Away〉MV曝光後，粉絲大讚超美、歌曲好聽，目前點閱率也已經突破840萬，然而在MV當中，有不少粉絲發現子瑜並非一人出演，而是有另一名男子與子瑜有許多親密的互動，像是躺大腿或講悄悄話等，讓粉絲大喊：「放開子瑜！」如今，該名男子即便沒露臉，還是被挖出真實身分，面對粉絲追殺式逼問，本尊也承認自己就是MV男主角。
子瑜新歌MV親密舉動男身分成謎！粉絲羨慕追殺：給我找出這男的
子瑜在上週五6日中午公開主打歌〈Run Away〉MV，二代韓團復古曲風搭配簡單的舞蹈，不少人眼睛為之一亮，然而除了子瑜本人受到關注外，粉絲也發現MV中還有一名男主角，當時有許多粉絲就爆笑表示「這男的是誰給我找出來喔！放開子瑜」、「男的到底是誰啦！誰說你可以躺子瑜大腿的啦」、「男的準備被Once出征了哈哈，好羨慕。」
只見MV當中子瑜第一視角，可以看到跟男主角有許多親密互動，像是跟子瑜講悄悄話，被子瑜挽住脖子，甚至有一幕直接躺在子瑜的大腿上，雖然3分鐘左右的MV男主角都沒有清楚的正面畫面，但該男的身分也讓許多人非常好奇。
不用露臉也能找到！子瑜MV男主角本尊承認是他
然而粉絲也就像偵探般，就算MV沒有正臉拍到男子，還是被找出來，其實該男子就是來自美國，名叫「Taylor McIntosh」的音樂家，只見Taylor的IG上可以看到他音樂創作的許多作品，會彈鋼琴也會彈吉他，除此之外Taylor也會跳霹靂舞，是一位才華洋溢的年輕人。
有粉絲也直接在Taylor的IG上詢問：「請問你是不是子瑜〈Run Away〉的男主角？」而Taylor也回答：「是」；粉絲也繼續追問：「跟子瑜工作是什麼樣的感覺呢？」Taylor則說：「夢想成真，我玩得非常開心。」
Taylor早就「名草有主」！Once們別吃醋了
後來隨著Taylor社群曝光，不少粉絲也發現，Taylor早就已經有女朋友，常常也可以看到Taylor與女友Saree在社群曬恩愛，讓許多子瑜粉絲在社群紛紛表示「9月6日被追殺的男人，9月13日獲得重生的男人，都是Taylor」、「真的好好笑，每個Once都很在意那個男的是誰XD」、「Taylor真的很有才華，因為子瑜又認識一個才子。」
Taylor也在IG上貼出自己在子瑜MV出演的畫面表示：「感謝所有的愛，我很感激有機會可以參加子瑜首支個人MV，謝謝子瑜這麼貼心，讓我成為這部傑作的一份子，我祝妳成功！」
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子瑜在上週五6日中午公開主打歌〈Run Away〉MV，二代韓團復古曲風搭配簡單的舞蹈，不少人眼睛為之一亮，然而除了子瑜本人受到關注外，粉絲也發現MV中還有一名男主角，當時有許多粉絲就爆笑表示「這男的是誰給我找出來喔！放開子瑜」、「男的到底是誰啦！誰說你可以躺子瑜大腿的啦」、「男的準備被Once出征了哈哈，好羨慕。」
只見MV當中子瑜第一視角，可以看到跟男主角有許多親密互動，像是跟子瑜講悄悄話，被子瑜挽住脖子，甚至有一幕直接躺在子瑜的大腿上，雖然3分鐘左右的MV男主角都沒有清楚的正面畫面，但該男的身分也讓許多人非常好奇。
不用露臉也能找到！子瑜MV男主角本尊承認是他
然而粉絲也就像偵探般，就算MV沒有正臉拍到男子，還是被找出來，其實該男子就是來自美國，名叫「Taylor McIntosh」的音樂家，只見Taylor的IG上可以看到他音樂創作的許多作品，會彈鋼琴也會彈吉他，除此之外Taylor也會跳霹靂舞，是一位才華洋溢的年輕人。
有粉絲也直接在Taylor的IG上詢問：「請問你是不是子瑜〈Run Away〉的男主角？」而Taylor也回答：「是」；粉絲也繼續追問：「跟子瑜工作是什麼樣的感覺呢？」Taylor則說：「夢想成真，我玩得非常開心。」
Taylor早就「名草有主」！Once們別吃醋了
後來隨著Taylor社群曝光，不少粉絲也發現，Taylor早就已經有女朋友，常常也可以看到Taylor與女友Saree在社群曬恩愛，讓許多子瑜粉絲在社群紛紛表示「9月6日被追殺的男人，9月13日獲得重生的男人，都是Taylor」、「真的好好笑，每個Once都很在意那個男的是誰XD」、「Taylor真的很有才華，因為子瑜又認識一個才子。」
Taylor也在IG上貼出自己在子瑜MV出演的畫面表示：「感謝所有的愛，我很感激有機會可以參加子瑜首支個人MV，謝謝子瑜這麼貼心，讓我成為這部傑作的一份子，我祝妳成功！」