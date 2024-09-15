4所大學短報招生缺額「2校累犯」　少子女化衝擊又遇校譽危機

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少子女化時代，不少大專校院為了吸引學生就讀擦亮招牌，不過文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學卻在分發入學放榜後被相繼爆出短報招生缺額，也讓校譽顏面掃地，其中真理大學校長陳奇銘遭到董事會拔職、佛光大學校長何卓飛請辭、文化大學校長王子奇、大葉大學校長方文昌均以校內信件致歉，暫未對外說明人事處置。教育部指出文化大學、大葉大學初次違反規定，相比已是累犯的真理大學、佛光大學將會從寬處理。回顧該起事發已逾1個多月的招生回流名額不實事件，起火點在大學分發入學8月15日放榜未滿1週，文化大學就被校內教授爆料媒體，指控學校在申請入學等管道的招生缺額，並未如實提報回流至分發入學管道，亦未啟動寄存機制，後來考試入學分發委員會經過比對資料，證實的確短報招生缺額，以致回流名額不符實際情況。教育部對此展開調查，發現除了文化大學、大葉大學、真理大學、佛光大學也有短報缺額的違規行為，4所大專院校除了將被函文扣減招生名額，也會遭以個別情況扣減補助經費與獎補助款等處分，而且負責決策的人員也會被提報至私校諮詢委員會追究行政責任。不僅如此，教育部表示，估算4所大專院校113學年度沒有回流的名額，其中真理大學432名最多、佛光大學276名次之，之後依序則是文化大學93名、大葉大學69名。部長鄭英耀表示，後來收到四校的檢討報告，其中真理大學、佛光大學由於累犯，將會依照情節的輕重，減扣114學年度招生名額總量、獎補助款，文化大學、大葉大學首次違反規定，則是從寬處理。另一方面，教育部提到，無論4所大學出於累犯還是初犯，一旦名額未滿70%，按照規定招生就要扣減名額、補助款，短報缺額也會根據情節的輕重做出雷同的處分。至於董事會是否受罰，則會更進一步了解校長是否提報董事會，以及董事會是否了解短報招生缺額的狀況。4所大學之中，真理大學董事會開第一槍，召開決議解聘校長陳奇銘，暫由教務長李宜芳代理校長職務，強調不會影響校務運作，後續也將成立遴選委員會選出新任校長。佛光大學指出，學校因對教育法規的誤解，造成行政作業認知落差，並非惡意違規，也無欺瞞教育部長官、社會大眾之意，校長何卓飛已向董事會請辭，副校長藍順德也已自行請辭離任，原任招生長王宏升調離現職。文化大學最初僅以「謝謝對本校的關心，將逕向主管機關說明」回應外界，但有傳出校內師生早已不滿，認為校長王子奇應該盡早下台以示負責，之後校方表示「校長一定會依照程序負起應有之行政責任」。沒過幾天，王子奇就以「致全體教職員公開信」表示，學校當初主要參酌其他學校的招生數據以及做法，誤以為是主管機關給予彈性空間，而他事發第一時間即向董事長、董事會陳報情事並且自請處分，坦然接受所有處置措施，絕無異議。大葉大學起初聲明，學校往年都有如實申報招生缺額，而在接獲教育部來函後已回函說明情況，但傳多名學校教職員指控，校長方文昌事發後卻封鎖消息，對於談論此事的教職員，或以減課或調整單位方式處分。直到後來，方文昌才以「校長的一封信」表示，短報招生缺額源自「故做他校作法，將名額暫存未完全回流，這或許是欠缺周詳思慮之作法，但本人身為校長，實不舍亦不忍大家為校苦心孤詣情懷而招致責難」，等待教育部作成最終處分後由董事會議處，也讓校內教職員由此認為，他是知情卻仍造假缺額，應該下台以示負責。台灣截至今年7月為止已是連續43個月人口負成長，少子女化的危機也將更進一步增添溺水大學數量，如何能在教育事業的康莊大道持續前行，相當考驗決策者的智慧與辦學功力。