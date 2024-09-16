一粒球員練習場被搭訕！男公然調情：不想放過妳　她一秒垮臉走人

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▲▼一粒（右）被Gary開撩，反應很不給同事面子，當場掉頭就走。（圖／Gary Tsao IG）

▲▼一粒有雙如漫畫女主角的雙眸，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。（圖／一粒IG）

25歲台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」成員一粒（趙宜莉），今年3月憑高冷臉孔、自帶仙氣的美貌，以及一支葉保弟應援舞竄紅，IG粉絲數短時間暴漲300倍。日前一粒在球員練習場被應援副團長開撩，男方直球告白「不想放過任何一粒」，怎料，一粒當下立刻垮臉走人，吸引破萬人瀏覽。台鋼雄鷹應援副團長Gary在IG上傳一支影片，只見一粒站在他身旁，Gary靠近問女方：「欸！一粒，我這個吃飯都吃得很乾淨，妳知道為什麼嗎？」一粒表示不清楚，Gary回說：「因為不想放過任何一粒！」語畢，一粒表情僵硬，一句話也沒說，扭頭離開現場。Gary在配文寫下：「挑戰撩一粒，看來是失敗了...大家有什厲害的撩妹哏嗎？留言分享一下！」粉絲接力調侃：「粒馬出局」、「粒刻飄走」、「當機粒斷」、「一粒只有一粒，任何一粒感覺有很多一粒，所以一粒馬上閃人」、「真的是除了帥沒有優點！」還有人羨慕地問：「為什麼Gary可以？」一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」等封號，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。外型亮眼的一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，而私下的一粒也熱愛繪畫、塗鴉，說是才貌兼備的女神一點也不為過。日本媒體已經察覺新颳起的一粒旋風，5月時特地以她為題撰文報導，提及台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」備受關注，其中一位台灣成員一粒，憑藉美貌在短時間內成為爆紅人物，並說PS女孩峮峮、小龍女林襄在東洋走紅，「一粒很有可能會延續這兩個人的風潮」，同時提到一粒替外野手葉保弟應援的舞蹈影片在網路上瘋傳，她的IG追蹤人數急劇增加。