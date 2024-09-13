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趙娟週8月應援2場！PTT點名安芝儇「收入比她高」：不如留在韓國

記者吳昕蓓／綜合報導

▲韓籍啦啦隊女神趙娟週（Mimi）透露8月應援只跳2場，收入沒有想像中的多，在PTT掀起熱烈討論，有網友點出，在同公司的外援啦啦隊中，她的收入感覺沒有安芝儇等人來得高，心疼她在台灣生活辛苦，「倒不如留在韓國。」（圖／趙娟週IG）
▲韓籍啦啦隊女神趙娟週（Mimi）透露8月應援只跳2場，收入沒有想像中的多，在PTT掀起熱烈討論，有網友點出，在同公司的外援啦啦隊中，她的收入感覺沒有安芝儇等人來得高，心疼她在台灣生活辛苦，「倒不如留在韓國。」（圖／趙娟週IG）
韓籍啦啦隊女神趙娟週（Mimi）為2S娛樂公司的旗下藝人，同時也是統一獅韓籍外援啦啦隊員，日前她透露8月應援只跳2場，收入沒有想像中的多，因此生活有點負擔，在PTT掀起熱烈討論，有網友點出，在同公司的外援啦啦隊中，她的收入感覺沒有其他人來得高，「特別是台鋼的安（芝儇）與Mingo。」心疼她在台灣生活辛苦，「倒不如留在韓國。」

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▲趙娟週加入統一獅後，成為首支擁有台日韓女孩的球隊，趙娟週受訪也貼心表示，自己有考慮開始學日文。（圖／記者葉政勳攝）
▲韓籍啦啦隊女神趙娟週（Mimi）為2S娛樂公司的旗下藝人，同時也是統一獅韓籍外援啦啦隊員。（圖／記者葉政勳攝）
PTT分析趙娟週收入狀況　同公司安芝儇、Mingo更賺

該名網友在PTT發文表示：「趙娟週感覺收入並沒有想像的多，可能她2S公司的其他4位啦啦隊收入都比她更多吧，特別是台鋼的安（芝儇）與Mingo，這兩位同時兼任啦啦隊幹部，收入應該會比其他人多。」貼文一出，立刻引發網友熱議，有網友分析，「台鋼是月薪，不是看場次，你有管理職或額外參加其他活動才會再往上加。」

網友專業解釋：「台鋼的韓援跟其他5隊不太一樣，她們要做的事情也很多，不是像其他7位韓國啦啦隊只要來球場跳應援就好。」也有網友認為，以趙娟週的狀況來說，光是機票、飯店、球團這些負擔都是成本，「不如在韓國吧」、「現在就是純跳場次，找韓援成本好高好貴」、「一場低於8千，白癡才來台灣，留在韓國就好了。」

▲（圖／安芝儇IG）
▲網友點名同公司的安芝儇賺得更多。（圖／安芝儇IG）
趙娟週自爆8月班表只有2場應援　在台灣生活吃緊

事實上，趙娟週先前上「韓國女生Judy」YouTube頻道，和對方一起台南玩，過程中提到自己在8月只有2場應援，來台灣生活其實很有負擔，且收入也沒有外界想像得那麼多，她坦言來台灣不是想賺錢，是因為在台灣的生活很有趣，但考量到現實層面，還要負擔房租、生活費，其實會有點吃緊。

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