金價再創新高！專家估若守住2500美元有望續攻　要不要追高先評估

我是廣告 請繼續往下閱讀

國際金價再飆新高，9月13日現貨價格一度來到2570美元，再創歷史新高，銀樓金價也飆漲來到每錢10310元新高。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，如果接下來沒有拉回跌破2500美元，多頭有望續攻，至於現在還能追高嗎？他建議，有短線操作能力的人再追，畢竟創高價格一定不便宜，如果希望長線波段獲利，現在就不是好的買點。歐洲央行如市場預期繼6月降息後再度調降利率1碼，降息利多激勵金價短線走揚，加上歐央行長拉加德指出工資增速仍大預期，通膨下半年恐回升，且未對下次會議給出利率指引，歐元兌美元呈現反彈，美元指數跌落101.7之下。隨後美國公布8月生產者物價指數 PPI年增率降至1.7%，核心 PPI維持2.4%，通膨回落趨勢穩固，強化市場對美國聯準會（Fed）年度內擴大降息的呼聲，美元指數續跌至101附近，激勵金價13日進一步創新高，現貨來到2570美元。台灣銀行黃金存摺賣出價9月13日盤中每公克也來到新台幣2658元新高價，而銀樓掛牌賣出價也漲到每錢10310，亦湧入不少賣金換現人潮，銀樓業者預估，金價再會再衝高，銀樓掛牌價不排除每錢飆11000元。對於金價再創新高，外匯專家李其展分析，這波金價再飆新高並不是因為美元轉弱，近來美元並沒有特別弱，也沒有破底，加上股市走揚，亦沒有避險需求出現 這波主要是黃金先跑，除可能因市場預期美國經濟悲觀的避險買盤先跑，也可能是3、4個月沒買黃金的中國央行又開始買，只是這可能要過一陣子才知道，只能說，黃金是技術面先表態的陡升，黃金仍是多頭。李其展還說，想投資黃金的人，一樣還是可以投資，只是今年已漲不少，要期待今年再漲個2、3成不容易，他建議有短線操作能力的人再來追多黃金，因為金價創高後一定不便宜，如果希望長線波段獲利，現在買肯定比較貴，現在不是好的買點。至於金價創高後是否會再拉回整理？李其展表示，這要看能否守住2500美元，若能守住2500美元，就有望多頭續攻，美國聯準會若下周如市場預期再降息，金價也很有可能再上攻，因此，最好是不要跌破2500美元。此外，台灣銀行研究報告也提到，在凱投宏觀大宗商品經濟學家David Oxley報告中顯示，將2025年金價預期上調至每英兩2750美元。2024年年底的黃金目標價維持為2200美元，主要是隨着市場對美聯儲大幅降息的預期繼續減弱，金價可能難以走高，金價有可能出現下跌，雖然黃金短期內可能面臨阻力，但其長期看漲前景仍未改變。此外，如果美元像如預測在2025年走弱，這通常會支撐黃金需求和價格。不僅如此，貴金屬公司AuAg Funds的創始人Eric Strand亦指出，以當前價格，可能會看到黃金出現一些波動，但任何低於4000美元的價格都是便宜的，黃金的勢頭可能正在減弱，但這是一個短期的盤整期。由於預計美國聯準會將在下周降息，投資者將開始看到持有黃金的價值。