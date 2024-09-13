S.H.E有機會合體登上大巨蛋？Selina答案留懸念：未來誰也說不準

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▲Selina日前替小腰果舉辦抓周宴，她提到兒子滿臉笑容。（圖／記者林調遜攝影）

▲Selina透露，平時和Hebe、Ella仍經常聚會。（圖／記者林調遜攝影）

▲Selina今日在記者會上收到小朋友送的禮物，忍不住落淚。（圖／記者林調遜攝影）

近來台北大巨蛋開唱話題非常熱，天王周杰倫率先宣布，12月將登上大巨蛋開專場演唱會，接著由天后張惠妹接力一路唱到跨年，天團五月天也將在9月登上大巨蛋，在周思齊引退賽後開唱。而女子天團S.H.E日前迎接出道23週年，許多歌迷都非常期待她們可以再合體開唱，今（13）日Selina（任家萱）出席記者會，除了分享育兒經，被問到S.H.E是否有機會合體登上大巨蛋開唱？她回應，目前還沒有計畫，不過話也沒有說死，表示「未來的事情誰也說不準。」Selina日前替兒子小腰果舉辦抓周派對，她笑說因為自己喜歡趣味性，為了讓大家有參與感，所以她開賭盤，讓大家猜猜看小腰果會抓到什麼物品，沒想到猜中的朋友很多，自己只有小賺一點，好姐妹Ella也有猜中，「我還記得她拿到1千塊那個欣喜的表情」。她也透露，小腰果第一個抓到的是萬寶槌，「那個很重，我兒子就像雷神索爾一樣拿起來」，第二個是汽車，第三個則是毛筆，不過她私心放進去的麥克風，小腰果卻是連看都沒看、碰都沒碰，讓她超級無奈。Selina表示，兒子1歲之後變化很大，「真的突然感覺我兒子不是嬰兒了，變成小男童的感覺」，最近小腰果不只會走路，還會故意逗大人。她笑說，明明兒子已經會叫爸爸媽媽，但她要小腰果叫媽媽時，對方都會故意喊爸爸，讓她又好氣又好笑；不只如此，小腰果也遺傳到好才華，現在不時都會哼歌，每分每秒都在解鎖不同才能，讓Selina忍不住笑說，「很想在我頭上或他的脖子上裝GoPro。」Selina為了要好好陪伴兒子成長，日前也說要讓自己放暑假，而今日出席活動，是否代表暑假結束了？她表示對於現在的生活很滿意，很享受也很投入育兒的過程，希望有機會的話，可以1年後再拚第二胎，因為小腰果現在正在學說話和走路，希望可以有更多時間陪伴，享受彼此在一起的時間，且懷孕會很不舒服、也有很多限制，她擔心無法好好照顧小腰果。至於S.H.E是否有機會登上大巨蛋合體？Selina表示目前沒有計畫，不過也沒有把話說死，「未來的事情誰也說不準」，也開玩笑說，先讓其他人去大巨蛋開唱，之後再跟她分享大巨蛋是否好唱就好，並不急著在大巨蛋和好姐妹合體開唱。她也分享，其實她和Hebe、Ella私底下還是很常聚會，3人什麼都聊，而她近期最常說的就是育兒過程，「她們都會提醒我要多愛自己」，彼此感情還是非常好。