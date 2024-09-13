兩艘德國軍艦今日穿越台灣海峽！德國防長證實了　22年來首次

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德國《明鏡週刊》日前報導指出，兩艘德國軍艦將於9月中旬將穿越台灣海峽，成為22年來首度穿越台海的德國海軍艦艇。對此，德國國防部長皮斯托利烏斯（Boris Pistorius）今（13）日證實，兩艘德國軍艦正在航行通過台灣海峽。根據《路透社》報導，皮斯托利烏斯今日證實了巡防艦「巴登符騰堡號」（Baden-Wuerttemberg）和補給艦「法蘭克福號」（Frankfurt am Main）正在通過台灣海峽，皮斯托利烏斯表示，「國際水域就是國際水域。這是最短的，考慮到天氣條件，也是最安全的路線」。中國外交部發言人毛寧之前曾針對德國軍艦打算穿越台灣海峽表達抗議，毛寧表示，反對有關國家打著「航行自由」的旗號挑釁危害中國的主權和安全。《路透社》引述消息人士表示，德國軍艦穿越台灣海峽是柏林當局做出的「明確且響亮」的聲明，表明德國與盟友站在一起維護國際規則。中國聲稱台灣是自己的領土，並表示擁有對台灣海峽的主權和管轄權，但美國和台灣都認為，台灣海峽是一條國際通行水道，是全球約一半貨櫃經過的主要貿易路線，台灣拒絕中國的主權主張，並表示只有台灣人民才能決定他們的未來。