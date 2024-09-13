可能躲在台灣？中國間諜幫手有五本護照　助她逃出菲律賓

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲菲律賓丹轆省斑斑市長郭華萍逃跑兩個多月後落網。（圖／翻攝自臉書）

菲律賓丹轆省斑斑市長（Bamban, Tarlac）愛麗絲．郭（Alice Guo）數月前被踢爆指紋與近20年前被舉報是中國間諜的女嫌犯郭華萍指紋吻合，她被指認後逃到國外，讓菲律賓總統十分生氣，目前警方調查出郭華萍背後有中國賭場大亨黃志揚當靠山，而他可能正躲在台灣。郭華萍在7月非法前往馬來西亞，儘管她的兩個身份的護照都顯示在菲律賓境內，她仍能偷跑出國，輾轉流亡多國後最終於本月3日深夜於印尼落網。警方發現她潛逃離開菲律賓時獲得一名中國網路賭場大亨的協助，該大亨擁有五本護照，甚至還有兩本台灣護照，而他目前可能正躲在台灣。綜合菲律賓媒體報導，參議院臨時議長艾斯特拉達（Jinggoy Estrada）12日受訪時表示，郭華萍在7月中旬逃離菲律賓時，獲得一名中國籍的菲律賓網路博弈賭場大亨（Chinese POGO boss）幫助。艾斯特拉達說，菲律賓參議院質問被捕回到菲律賓的郭華萍時，要求她說出協助逃亡者的身分。郭華萍因「安全理由」不敢當場講出名字，最後是以寫下名字傳給議員看的方式，揭露此人身分。由於本案在偵辦中，相關單位都不願直接透露此人身份，但艾斯特拉達表示這是一名中國籍的賭場大亨，而且「這個人不只有一兩本護照，而是擁有五本護照」，相關特質與菲律賓警方查到的郭華萍「生意夥伴」黃志揚（Huang Zhiyang）吻合。在今年6月底的搜查行動中，菲律賓警方查獲黃志揚持有五個國家護照，包括中國、賽普勒斯、多明尼加、柬埔寨以及聖克里斯多福及尼維斯，菲律賓警方也查獲兩本黃志揚的台灣護照，正協請台灣幫助辨識護照真偽，並稱黃志揚目前下落不明，他所偽造的護照國家都有可能是他的藏身之處。黃志揚被控洗錢、詐欺、人口販運等多項重罪罪名，目前是菲國追捕的逃犯，主導調查郭華萍案件的菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）先前受訪時曾說，黃志揚也是中國政府追捕中的逃犯，中國駐馬尼拉大使館也有意希望能抓捕引渡黃志揚回中國受審。