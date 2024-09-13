藝術家江賢二跨域合作首部劇場鉅作「極境尋光」9/14登衛武營

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▲舞台設計是《極境尋光》整體製作的重要亮點。（圖／新古典室內樂團提供）

▲聲景音樂劇場《極境尋光─走進江賢二》讓科技與藝術交融為一，揮灑成令人耳目一新的「音樂混成畫」。（圖／新古典室內樂團提供）

新古典室內樂團歷時三年籌劃的聲景音樂劇場《極境尋光─走進江賢二》，為藝術家江賢二跨域合作之首部劇場鉅作。不僅舞台上呈現藝術大師江賢二獨特的藝術語彙以及人文精神，同時也讓科技與藝術交融為一，揮灑成令人耳目一新的「音樂混成畫」。新古典室內樂團藝術總監陳欣宜指出，2020年於台北市立美術館初見江賢二的畫作，當時內心那份難以形容的悸動，就此點燃她將江賢二作品轉化為音樂劇場的無比熱情；「江賢二的畫作中充滿了如音樂般的律動、層次與純粹，並且具有深刻的詩意與精神性，這些都令我著迷不已。」新古典室內樂團多年來以音樂為核心，致力於《有界無域》的創作理念，作品曾榮獲有劇場界奧斯卡獎之稱的「WSD 世界劇場設計展」肯定。延續「聲景音樂劇場」創作系列，這次試圖將音樂與視覺藝術相結合，創造出充滿想像力與色彩的音樂劇場展演形式。《極境尋光》選用旅居海外30年，終究回到自己深愛的土地臺灣之知名藝術大師江賢二的重要作品，包括《巴黎聖母院》、《百年廟》、《比西里岸之夢》及《銀湖》等為創作基礎，期盼透過「光」的啟發，探討人與土地自然、精神與空間的對話，進而引發對人生本質的探索與追求。舞台設計則是《極境尋光》整體製作的重要亮點，特別邀請榮獲「2023倫敦設計大賽」最高榮譽鉑金獎，以及「2024德國iF設計獎」的建築師趙建銘跨域操刀，以江賢二雕塑作品為靈感所設計而成，透過演出過程中舞台裝置的拆解聚合，舞者、樂手演員穿梭其間，不僅體現出彷彿音符般的流動空間，同時成為多層次空間的投影載體，呈現超乎想像的光影變化。《極境尋光》不僅受邀為「2024 NTT ArtsNOVA」系列節目，並榮獲「台新藝術獎」提名，今年3月、6月先後在臺中國家歌劇院以及臺北國家戲劇院巡演，獲得極高的肯定。9月14日、15日，《極境尋光》將於高雄衛武營戲劇院演出。