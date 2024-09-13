烏克蘭會同意？范斯揭川普俄烏停戰計畫 俄占地設「非軍事區」

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美國總統大選進入倒數，共和黨總統參選人川普過去以來頻頻放話，自己24小時內就能終止俄烏戰爭，但始終沒拿出具體方案。但就在辯論結束後，川普的競選副手搭擋范斯（JD Vance）在ㄧ個播客節目上談到川普的計畫，提到他打算在俄佔領地設非軍事區，但此舉意味著烏克蘭可能得放棄烏東和烏南等原有領土的實質控制，遭質疑可行性。根據華盛頓郵報報導，美國共和黨副總統參選人范斯11日在播客節目「蕭恩萊恩秀」（The Shawn Ryan Show）透露，川普終止俄烏戰爭作法可能包含將目前俄國在烏東、烏南的占領地建立成「非軍事區」，這項和平方案也表明不會讓烏克蘭加入北約。這也是共和黨陣營至今罕見提出的終戰計畫，范斯宣稱，川普會坐下來告訴俄國人、烏克蘭人、歐洲人，要三方了解到和平方案會是什麼樣子。范斯強調，非軍事區域將設重兵看管，確保俄國人不再入侵，但范斯沒有具體說明非軍事區應該在哪裡，也未提到會由誰來控制非軍事區，川普要如何讓俄烏雙方坐下來談判同樣成謎。范斯的說法隨即遭質疑，因若由目前的俄烏雙方佔領區域來看，代表烏克蘭可能收不回俄國現在占有的領土。此外，克里姆林宮先前已表明一些對俄羅斯來說不可談判的條件，包括烏克蘭必須接受2022 年9 月吞併其四個地區盧甘斯克、頓內茨克、赫爾松和扎波羅熱。烏克蘭也表示，任何和平協議都必須使 2022 年 9 月吞併其領土的行為無效，且克里米亞必須再次被視為烏克蘭的一部分。