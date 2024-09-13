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回官邸前國道車禍！公務車撞「大鐵盒」毀損　黃偉哲：阿隬陀佛

記者孫唯容/綜合報導

▲台南市長黃偉哲的公務廂型車，座車右側車頭撞毀，幸好車上乘客及司機都平安。（圖／翻攝畫面）　
▲台南市長黃偉哲的公務廂型車，座車右側車頭撞毀，幸好車上乘客及司機都平安。（圖／翻攝畫面）　
12日晚間9時許，台南市長黃偉哲搭乘公務廂型車準備返回新營市長官邸，豈料在國道1號下營段北上293.1公里撞到「綠色大鐵盒」，公務廂型車車頭嚴重毀損，所幸車內3人無大礙。對此，黃偉哲今（13）日搭另一輛公務車跑市政行程，坦言當時確實受到驚嚇，阿隬陀佛。

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國道1號北向293.5K、台南新營段，在12日晚間9時許有一只重達100多公斤的鐵製工具箱掉落在車道上，導致後方3台小客車、1台聯結車閃避不及追撞，其中1台小客車，正是台南市長黃偉哲的公務廂型車。

▲市長黃偉哲代表臺南市185萬市民，向國軍表達最高敬意與謝意，公布優惠內容，店家只要貼有「我敬軍，我優惠」的標章，現役軍人憑證即可享專屬優惠。(圖／南市府提供)
▲市長黃偉哲今天搭另一輛公務車跑市政行程，坦言當時確實受到驚嚇，阿隬陀佛。(圖／南市府提供)
據了解，疑似有車輛未綁妥物品，導致鐵製工具箱掉落在車道上，後方車輛閃避不及連續追撞，所幸整起事故僅車損，無人員受傷。當時台南市長黃偉哲，正好搭乘公務車外出行經該處，導致座車右側車頭撞毀，黃偉哲表示當下有嚇一大跳，但幸好車上乘客及司機都平安。警方正持續調閱監視器，追查掉落工具箱的車輛，將依法開罰1萬2000元以上、1萬8000元以下罰鍰。

台南市長黃偉哲車禍！國道掉落100公斤鐵箱　閃避不及多車追撞

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