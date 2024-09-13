吳謹言「小腹隆起」影片曝！突結婚被瘋猜懷孕　老公黑歷史被起底

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▲吳謹言腹部隆起、走路姿勢改變，不少人瘋猜懷孕了。（圖／翻攝微博）

▲「魏瓔珞」吳謹言結婚了！老公是《延禧攻略》小2歲的洪堯。（圖／吳謹言微博）

▲吳謹言結婚網友狂問「老公洪堯是誰」！老闆于正證實：談7年了（圖／翻攝微博）

大陸女星吳謹言因《延禧攻略》爆紅，今年主演《墨雨雲間》復仇爽劇再度爆紅，她今（13）日突宣布結婚消息，對象是演員洪堯。老闆于正發文祝賀「雙喜臨門」，引發外界懷孕猜測，有網友拍下她近期下班的路透影片，小腹明顯隆起，並且走路姿勢改變，更讓「吳謹言懷孕」衝上微博熱搜。大陸女星吳謹言在《延禧攻略》和飾演王爺「弘晝」的洪堯是敵對立場，戲外卻是燃起愛火，之前兩人就被傳戀愛同居，老闆于正澄清否認，今吳謹言突然宣布結婚，有網友質疑于正之前騙人，于正則回說：「人家的隱私不想讓人知道不行嗎。」于正也對吳謹言結婚祝賀「雙喜臨門」，是否帶球嫁人？于正則是回說：「陸虎也結婚啊，好朋友和藝人的婚禮在同一天對我而言不就是雙喜？」有網友曝光吳謹言近期下班的路透影片，畫面中，她身穿條紋T-shirt，搭配白色短褲，一邊跟粉絲打招呼，肚子似乎微微隆起，被瘋猜已經3個月身孕以上。網友表示，「這肚子藏不住了」、「吳姐本身很瘦，這肚子太明顯了」、「現在上升期為何要結婚，就是有寶寶了啊！」吳謹言宣布結婚，下午爆出懷孕，話題正在熱搜，老公洪堯也是演員，在《延禧攻略》飾演王爺「弘晝」，在《鳳囚凰》、《皓鑭傳》、《烈火軍校》都有演出。洪堯在2014年時參演網路劇《逆光之戀》出道，曾在相親節目《非常完美》和一位女來賓配對成功交往，不過之後爆出他出軌16歲網紅李蒽熙，她自封蛇精女在網上成名，網上還有床照流傳，他也因此被罵渣男，但此消息未獲證實。