雙城小聯盟捕手竟向對手洩漏配球、害球隊無緣季後賽　下場超慘！

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ESPN》報導指出，MLB明尼蘇達雙城小聯盟捕手Derek Bender，因在賽前向對手透露球隊配球策略，讓球隊喪失季後賽資格，事件發生後Bender也火速遭雙城釋出，此事在美國棒球界引起討論，Bender是今年雙城在選秀會第6輪選中的球員，大學就讀Coastal Carolina大學，在今年效力雙城低階1A時，於9月6日的雙重賽第二戰向對手老虎低階1A多名打者洩漏自家投手投出的球種，最終老虎低階1A以6:0擊敗雙城，贏下了佛羅里達州聯盟西區的冠軍，將雙城從季後賽資格中淘汰。該場比賽結束後，老虎低階1A的總教練主動向雙城低階1A的總教練，坦言Bender洩漏配球的消息，《ESPN》表示當雙城低階1A的球員知道Bender洩漏配球時，都感到非常驚訝，並感到不解，而Bender曾和隊友表示希望賽季早點結束，但其背後動機不明。事件發生後，雙城火速釋出Bender，但雙城球團和Bender所屬的經紀公司都拒絕針對此事做出回應，Bender是今年MLB選秀第六輪第188順位被選中的捕手，簽約金為29萬7千5買美元（約合新台幣950萬），在被雙城釋出後，Bender將會保留所有簽約金。