重案／中秋烤肉2男打死人「謊稱跌倒致死」！父竟教唆主委刪畫面

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中秋烤肉打死人！2020年間南投竹山一間宮廟也同樣廣邀親朋好友一起烤肉，不料酒過三巡後卻發生鬥毆致死案，其中涉案的管委會紀姓委員及其子、林姓友人為了演蓋罪刑，竟還教唆王姓公廟主委刪除監視器畫面，並對外謊稱是死者自行跌倒，案經審理，法院一審判處紀姓兇嫌與其林姓友人7年10月，最高法院日前駁回上訴維持原判。據了解，2020年10月10日晚間該間位於南投的公廟舉辦中秋烤肉活動，期間一名酒醉的紀姓男子因不願返家，遂用三字經辱罵其擔任宮廟委員的紀姓遠親，不料此舉引發紀姓委員的兒子不滿，於是便趁沒人注意時聯合林姓友人對他拳打腳踢，隨後再要求另為村民將紀男載回家。由於紀男渾身酒氣，因此回家後意識不清家屬也沒有多想，直至隔天仍未清醒，家人才趕忙報警將其送醫，最終紀男因頭部外傷腦出血引發多重器官衰竭身亡；消息曝光後，紀姓委員及其子為了掩蓋犯行，立刻教唆王姓宮廟主委刪除監視器畫面，同時向紀男家屬謊稱是他自己跌倒撞到頭，不過事後家屬還是透過當天在場的村民得知真相。南投地方法院審理後，依傷害致人於死判處紀男、林姓同夥7年10月，至於湮滅刑事證據罪則判紀男的父親有期徒刑6月、王姓宮廟主委5月徒刑；事後動手的紀男、林男不服判決上訴，但最高法院認為地方法院無違誤，因此駁回維持原判。