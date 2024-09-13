台南最強景點又洗牌！半年擠1049萬人 　遊客玩過認證：水準超高

台南最強景點又再度洗牌！每次說到要吃小吃、來趟古色古香的古蹟之旅，大家一定都會想到台南，然而過去大家都愛去的「安平小鎮」，去年排名台南觀光景點第三名的位置，不過根據交通部觀光署日前公布的最新數據，「安平小鎮」重返榮耀，配合今年台灣燈會在安平有展區，上半年就吸引超過1049萬人朝聖，勇奪台南當前最強景點的封號。
根據觀光署日前公布今年1月至6月的觀光人潮統計，冠軍由「安平小鎮」拿下，上半年一共吸引1049萬餘人到此參訪觀光；去年的冠軍南鯤鯓代天府則位居第二，上半年累計人次413萬人，第三名則是麻豆代天府，上半年累計人次316萬人。
由於安平小鎮排名上升到第一，去年第三名的南紡購物中心則略為下降一名，上半年累計人次308萬人；第四名至第十名依序為「藍晒圖文創園區（210萬人次）」、「北門鹽業遊憩區（174萬人次）」、「新化老街（91萬人次）」、「鹽水老街（62萬人次）」、「奇美博物館（49萬人次）」、「關子嶺溫泉區（48萬人次）」。
台灣燈會助力超強！安平小鎮奪回台南最強景點寶座
今年2024台灣燈會在台南盛大舉辦，睽違16年重返台南，從2月3日起就從安平燈區打頭陣，光是2月單月，安平小鎮的觀光人潮就超過677萬餘人；而燈會展期一路至3月10日，同樣帶動人潮，3月單月也有209萬餘人次，整體助力非常大，加上安平本來就是台南旅遊必安排的人氣景點，後續幾個月也都有穩定50萬以上的觀光潮，上半年奪下台南最強景點封號，實至名歸。
安平小鎮能玩的景點其實非常多，當中也涵蓋安平老街、各種包含安平古堡、安平樹屋、德記洋行、億載金城等古蹟，都是荷蘭、鄭氏、清領、日治等不同時期所留下來的歷史足跡，完整記載台南400多年來的歷史，加上老街美食、名產好買又便宜，成為不少人到台南遊玩的人，一定會安排安平一日遊。
安平老街在地人教你逛！遊客認證價格便宜、水準高
而《NOWnews》記者正巧是台南人，逛過安平老街也不計其數，如果說第一次去安平老街的話，必買的伴手禮可以逛「林永泰興蜜餞行」、「安平蝦餅」則挑有試吃符合自己口味的購買，另外就是「金泉興蜜餞行」，這間古早味的商店內販售的古早零食，許多你根本在市面已經看不到的零食餅乾這裡通通有，東西便宜價格又實惠。
如果是必吃美食的話，推薦老街內的「味珍白糖粿」，口味有20幾種可以選；另外周邊還有依蕾特布丁、文章牛肉湯、安平周氏蝦捲、王氏魚皮、同記安平豆花、阿財牛肉湯、炸雞洋行、麻油蛋椪餅。古蹟的話則是安平古堡、安平樹屋、德記洋行可以連成一線開逛，記者曾經帶北部10多名朋友到此旅遊，一致好評都認為安平小鎮是到台南值得一遊的地方，不僅東西便宜，美食水準也非常高，還會讓人想再回訪。如果你還沒來過安平小鎮遊玩，下回不妨來趟古色古香的安平之旅，體驗古城的魅力囉！
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由於安平小鎮排名上升到第一，去年第三名的南紡購物中心則略為下降一名，上半年累計人次308萬人；第四名至第十名依序為「藍晒圖文創園區（210萬人次）」、「北門鹽業遊憩區（174萬人次）」、「新化老街（91萬人次）」、「鹽水老街（62萬人次）」、「奇美博物館（49萬人次）」、「關子嶺溫泉區（48萬人次）」。
台灣燈會助力超強！安平小鎮奪回台南最強景點寶座
今年2024台灣燈會在台南盛大舉辦，睽違16年重返台南，從2月3日起就從安平燈區打頭陣，光是2月單月，安平小鎮的觀光人潮就超過677萬餘人；而燈會展期一路至3月10日，同樣帶動人潮，3月單月也有209萬餘人次，整體助力非常大，加上安平本來就是台南旅遊必安排的人氣景點，後續幾個月也都有穩定50萬以上的觀光潮，上半年奪下台南最強景點封號，實至名歸。
安平小鎮能玩的景點其實非常多，當中也涵蓋安平老街、各種包含安平古堡、安平樹屋、德記洋行、億載金城等古蹟，都是荷蘭、鄭氏、清領、日治等不同時期所留下來的歷史足跡，完整記載台南400多年來的歷史，加上老街美食、名產好買又便宜，成為不少人到台南遊玩的人，一定會安排安平一日遊。
安平老街在地人教你逛！遊客認證價格便宜、水準高
而《NOWnews》記者正巧是台南人，逛過安平老街也不計其數，如果說第一次去安平老街的話，必買的伴手禮可以逛「林永泰興蜜餞行」、「安平蝦餅」則挑有試吃符合自己口味的購買，另外就是「金泉興蜜餞行」，這間古早味的商店內販售的古早零食，許多你根本在市面已經看不到的零食餅乾這裡通通有，東西便宜價格又實惠。
如果是必吃美食的話，推薦老街內的「味珍白糖粿」，口味有20幾種可以選；另外周邊還有依蕾特布丁、文章牛肉湯、安平周氏蝦捲、王氏魚皮、同記安平豆花、阿財牛肉湯、炸雞洋行、麻油蛋椪餅。古蹟的話則是安平古堡、安平樹屋、德記洋行可以連成一線開逛，記者曾經帶北部10多名朋友到此旅遊，一致好評都認為安平小鎮是到台南值得一遊的地方，不僅東西便宜，美食水準也非常高，還會讓人想再回訪。如果你還沒來過安平小鎮遊玩，下回不妨來趟古色古香的安平之旅，體驗古城的魅力囉！