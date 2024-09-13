台南最強景點又洗牌！半年擠1049萬人 　遊客玩過認證：水準超高

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▲台南著名地標安平古堡也屬於安平小鎮的其中一個景點，不少人到台南遊玩都會去朝聖。（圖／翻攝自安平古堡臉書粉專）

▲2024台灣燈會在台南盛大舉辦，其中安平燈區在2月初就開展，連續兩個月帶入大批觀光人潮。（圖/台南市政府提供）

▲安平老街內一間名為「金泉興蜜餞行」的店家，店內販售許多超古早味零食，是現在通路幾乎買不到的古早味店舖。（圖/Google評價）

▲安平必買的便宜又好吃的「林永泰興蜜餞」！每個人入內消費都是一整籃出來。（圖/Google評價）

台南最強景點又再度洗牌！每次說到要吃小吃、來趟古色古香的古蹟之旅，大家一定都會想到台南，然而過去大家都愛去的「安平小鎮」，去年排名台南觀光景點第三名的位置，不過根據交通部觀光署日前公布的最新數據，根據觀光署日前公布今年1月至6月的觀光人潮統計，今年2024台灣燈會在台南盛大舉辦，睽違16年重返台南，，整體助力非常大，加上安平本來就是台南旅遊必安排的人氣景點，後續幾個月也都有穩定50萬以上的觀光潮，，都是荷蘭、鄭氏、清領、日治等不同時期所留下來的歷史足跡，完整記載台南400多年來的歷史，而《NOWnews》記者正巧是台南人，逛過安平老街也不計其數，如果說第一次去安平老街的話，，這間古早味的商店內販售的古早零食，如果是必吃美食的話，；另外周邊還有，記者曾經帶北部10多名朋友到此旅遊，如果你還沒來過安平小鎮遊玩，下回不妨來趟古色古香的安平之旅，體驗古城的魅力囉！