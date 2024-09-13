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U23／中華隊4:3險勝澳洲！何恆佑雙安2打點　還有機會拚第七名

記者吳政紘/綜合報導

▲中華隊U23代表隊擊敗澳洲，何恆佑敲雙安2打點。（圖／棒協提供）
▲中華隊U23代表隊擊敗澳洲，何恆佑敲雙安2打點。（圖／棒協提供）
何恆佑雙安！U23世界盃棒球賽今（13）日由中華隊出戰澳洲隊，中華隊在這場靠著統一7-ELEVEn獅隊何恆佑單場雙安貢獻2分打點，加上樂天桃猿曾家輝主投4局僅失1分好投帶領下，終場以4:3贏球，目前在排名賽累積3勝1負，若是中華隊在明天出戰英國贏球，或是荷蘭落敗，或許有機會以第七名作收，避免創下世上最差成績。中華隊上屆賽事拿下第三名，已經是U23賽事更名以來最好成績。

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中華隊曾家輝好投　何恆佑雙安

中華隊這場推出對韓國先發的曾家輝主投，他只有在2局被Zakary SKINNER轟出1發全壘打失分，4局投完被打2安打，2保送，4次三振奪下勝投。

中華隊在2局上由王念好、林佳緯獲保送上壘，加上黃柏叡被觸身球砸中，接下來澳洲先發投手Alistair Hugh TANNER暴投失分，又被何恆佑、劉俊緯連續安打失分，單局中華隊攻下4分奠定勝基。

中華隊投手群陳冠穎中繼0.2局被打3安打失2分，中華隊未能在之後局數搶下分數，最後就以1分差險勝澳洲。

中華隊黃仲翔、王宇榤後援表現出色，都封鎖對手打線成功。


2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單

總教練：#88 郭李建夫

教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發

防護員：郭祐任、彭昱瑄

投手：

#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）

捕手：

#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）

內野手：

#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）

外野手：

#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）


2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：

電視頻道：緯來精彩台、中華電信MOD愛爾達體育4台。

線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。

免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)


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