U23／中華隊4:3險勝澳洲！何恆佑雙安2打點　還有機會拚第七名

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何恆佑雙安！U23世界盃棒球賽今（13）日由中華隊出戰澳洲隊，中華隊這場推出對韓國先發的曾家輝主投，他只有在2局被黃柏叡被觸身球砸中，接下來澳洲先發投手中華隊黃仲翔、王宇榤後援表現出色，都封鎖對手打線成功。#88 郭李建夫#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發：郭祐任、彭昱瑄#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）電視頻道：緯來精彩台、中華電信MOD愛爾達體育4台。線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。