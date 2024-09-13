挺音樂計畫海選！10組音樂人脫穎而出　黃韻玲：期許保持赤誠之心

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▲「挺音樂! 音樂靠山計畫」第一屆音樂人老莫 ILL MO。（圖／橘子集團提供）

▲「挺音樂! 音樂靠山計畫」第一屆音樂人庸俗救星 Vulgar Savior。（圖／橘子集團提供）

▲「挺音樂! 音樂靠山計畫」第一屆音樂人無妄合作社。（圖／橘子集團提供）

▲「挺音樂! 音樂靠山計畫」第一屆音樂人Fi-Né 粉內。（圖／橘子集團提供）

▲「挺音樂! 音樂靠山計畫」第一屆音樂人Who Cares 胡凱兒。（圖／橘子集團提供）

「挺音樂! 音樂靠山計畫」歷經3個月過程，從公開徵選募集近百組音樂人報名，經歷決選實體面談後，最終選出10組音樂人「挺」音樂。今（13）日公布獲得力挺的音樂人為打倒三明治、老莫ILL MO、阿橘Ahh G、Who Cares 胡凱兒、庸俗救星 Vulgar Savior、粗大Band、無妄合作社、薄荷綠工廠Mint GreeN Mill、Fi-Né 粉內、P!SCO，一字排開的多元陣容，熱情邀請樂迷們關注挺音樂一起「挺」音樂，支持這些閃亮的新星，與音樂人共組「TEAM MUSIC」! 評審黃韻玲給後輩建議：「期許音樂人能對音樂保持赤誠之心。」「挺音樂! 音樂靠山計畫」旨在為音樂人提供更多的資源和平台，成為他們走在音樂路上的「靠山」。自公開徵選募集近百組音樂人，評審團隊由歌曲作詞人、行銷企劃、經紀營運、商務社群等不同領域的專業代表組成進行決選面談，臺北流行音樂中心董事長黃韻玲也參與評選過程，她表示：「評選過程雖然辛苦，但過程中也聽到年輕音樂人的創作能量，除了期待十組音樂人的提案項目能盡快與樂迷分享外，也期許音樂人能對音樂保持赤誠之心。」黃韻玲更力邀音樂人能有機會參與「TAIPEI MUSIC EXPO 臺北音樂博覽會」( TMEX ) ，除了能更完整了解臺灣音樂產業的幕後運作體系，也是臺灣第一次有這樣匯聚臺灣國內外唱片經紀、音樂創作、演唱會製作公司等品牌攤位的場合。她說：「北流將成為臺灣音樂的窗口，能將音樂能量傳達出去，也把世界好的音樂帶進來，注入源源不絕的能量。」而眾所注目的第一屆挺音樂「TEAM MUSIC」10組音樂人，包括4人組成的「打倒三明治」，音樂包裹著對於生活的愛恨情仇，將於近期發行新作及帶來首場大型公演；創作經歷逾20年，同時也是饒舌團體參劈成員，近期推出新單曲〈與世為敵〉的「老莫ILL MO」；去年發行首張創作專輯《赴宴》的「阿橘Ahh G」，擅長將當代年輕人的日常生活題材，以跨世代音樂元素融合成繽紛浪漫的作品。還有以真摯細膩的文字為基，編織出不為人知心事的「Who Cares 胡凱兒」，2024年年末將挑戰從未登陸的場館舉辦大型專場；歌曲主題擅長以幽默自嘲療癒聽眾的另類搖滾樂團「庸俗救星 Vulgar Savior」，人氣迅速竄升、受邀參與2024 GQ suitwalk名人改造計畫，並揚言將於2025年初發行第二張創作專輯。以爽朗直線旋律、張力十足的演出魅力的 Modern Pop Punk 樂團「粗大Band」，每每秒殺的企劃專場，更持續解鎖日本巡演與音樂祭，請樂迷準備好跟隨Punk怪獸的音樂前進，見到怪獸就準備好衝撞；「無妄合作社」音樂以藍調搖滾為基底，融合龐克、民謠、雷鬼與油漬，在強烈的高低起伏中運用隱喻通向幽暗處，讓樂迷一邊衝撞一邊悵然落淚的現場也出也令人印象深刻。來自⾼雄的「薄荷綠工廠 Mint GreeN Mill」以鬆軟的樂風揉和⾼雄在地元素，平易近⼈的⾳樂內容充分展現樂團獨有的鄰家魅⼒，9月即將發行的首張創作專輯《載我去下星期五的晚上》；「Fi-Né 粉內」透過Suzy的飄渺歌聲和Phil的動感說唱，中文和英文巧妙交織出一種令人電擊式的融合，9月起開始發布一連串與新生代音樂人合作的歌曲。non-stop表演形態讓演出絕不冷場的「P!SCO」，從簡單的手勢、吶喊口號到大合唱，讓所有來看表演的樂迷們都成為參與者，剛完成的全新專輯《雷霆之愛》毫不保留的展現樂團獨有魅力。10組音樂人有搖滾、龐克風格、饒舌、RnB、City Pop等創作風格，各自有不同的舞台魅力，呈現臺灣音樂創作者的多元樣貌，接下來將進行EP/專輯發行、巡演等項目，再借重挺音樂計畫資源讓音樂作品被更多人聽見，更為音樂人開啟更多合作機會！熱情邀請樂迷們關注挺音樂一起「挺」音樂，支持這些閃亮的新星，與音樂人共組「TEAM MUSIC」!