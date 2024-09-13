道品牛肉麵慶中秋！點牛肉麵小菜送應景美食

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▲中秋節指定時段到店點一份牛肉麵搭配兩份小菜，即可額外獲得「烤肉、月餅、柚子」各一份。（圖／道品牛肉麵提供）

中秋是台灣三大節日之一，有著月圓人團圓的意義，除了應景的月餅、柚子，烤肉更是全民運動。為迎接9月17日中秋節，「道品牛肉麵」台北士林總店與高雄旗艦店推出同歡活動，當天晚上6點至9點只要來店點一份牛肉麵搭配兩份小菜，即可額外獲得「烤肉、月餅、柚子」各一份，在美味與歡樂中一起賞月共度佳節。道品牛肉麵創辦人張耀表示，中秋是團圓的日子，不過，仍然有國人因為就學或工作無法返鄉，道品本著關聖帝君悲天憫人的精神，準備中秋應景的食品，撫慰無法與家人團聚共享天倫的遊子思親之情。張耀表示，受到關帝爺啟示和指引創立道品品牌，深感責任重大，要以實際行動幫助更多人。北高兩家牛肉麵餐廳每週二、三、四下午發送免費愛心麵，其中，高雄旗艦店位於火車站前的建國二路、南華路口，附近有不少遊民受惠；今年4月8日開幕當天營收，更全數捐給花蓮大地震災民；近日也提供免費餐券給捐血民眾，號召各界共同發揮社區的溫暖與愛心。此外，道品創業初衷就是要協助有志餐飲服務業的失業、轉業者成功開店，在成功的商業模式下，開放全台合作創業專案。