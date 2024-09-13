《嗨！營業中》問鼎金鐘！鬼鬼感動落淚　韓國出外景竟爆意外

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▲第59屆金鐘獎公布入圍名單傳來喜訊，入圍「益智及實境節目主持人獎」，郭泓志（左起）、張立東、吳映潔、浩子、姚元浩、莎莎。（圖／好看娛樂提供）

▲宋米秦擔任韓國在地小幫手。（圖／好看娛樂提供）

《嗨！營業中》第三季入圍第59屆金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，主持團姚元浩、郭泓志、吳映潔、莎莎、張立東、浩子，在公布名單時製作單位也開直播第一時間讓正在錄影的夥伴們分享得獎感言。鬼鬼、莎莎都忍不住感動落淚。第四季播出的新內容，一行人到韓國出外景竟爆出意外。得知好消息，莎莎透露有種想哭的感覺，感謝辛苦的工作人員，每個都跟流浪漢一樣累到披頭散髮，隨即又擔心最近胖了2到3公斤瘦不下來，之後參加金鐘獎典禮必須要減肥。姚元浩請教曾經是三金得主的乱彈阿翔經，阿翔笑說：「不用準備，如果得獎的話會很意外，因為上台領獎時亂講話，會很好笑。」 郭泓志也被虧來到《嗨！營業中》空降隊長就入圍真的是福星，他感性說：「感謝大家，這裡真的很像大家庭可以做自己。」莎莎也補槍：「真的！你在車裡頭放屁，大家都能包容。」接著Call out 給吳映潔和浩子，現場分享喜悅的心情，吳映潔說：「得知時有掉一滴淚。」浩子則語出驚人說：「要感謝雞蛋！」由於他靠煎蛋入圍（指自己在節目中不斷地煎蛋）因此有「玉子燒達人」的稱號，更預告自己出席金鐘獎的造型要走樹懶風格，（在節目中浩子和張立東因為動作慢被稱為樹懶兄弟）與夥伴們相約一起盛裝出席金鐘獎。本集《嗨！營業中》第四季，夥伴們接下樂天樂園300位員工製作餐點的大型任務，面對人潮一直湧進來，出菜出不完考驗，主廚姚元浩忍不住說：「我很怕別人會覺得，你們這群人到底有沒有辦法做給這些員工吃啊！」節目邀來韓國在地小幫手宋米秦，而夥伴們在廚房分工合作，莎莎卻因地板濕滑險象環生，數度滑倒差點釀成意外。郭泓志則是重複洗鮑魚、蒸鮑魚、洗鮑魚、蒸鮑魚，無聊單調的重複動作，讓他無奈抗議：「又是新的一輪洗鮑魚。」吳映潔忙著緊急開火要煮湯，卻發生鍋子乾燒意外，姚元浩連忙過來關心狀況， 見到狀況嚴重，面色凝重的對著莎莎直說:「看到不是燒焦而已，是更嚴重起火。」