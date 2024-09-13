越南成首選！奪下2024亞洲最佳目的地獎　贏得「旅遊奧斯卡」

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▲越南富國島因旅遊業糾紛而聲名大噪，是近幾年熱門的渡假首選。（圖／VinWonders珍珠樂園）

▲越南物價便宜又方便，相當適合預算有限的遊客。（圖／取自Pexels）

越南旅遊正積極復甦，今年越南更打敗鄰國泰國、新加坡和印尼，被評選為「2024亞洲最佳旅遊目的地」，該獎項在業界被視為「旅遊界奧斯卡」。《越南快訊》報導，這是越南蟬聯第四年獲得該獎項，越南政府表示此項成功歸功於寬鬆的簽證政策和有效的旅遊宣傳策略，使越南成為越來越受國際遊客歡迎的目的地。今年前8個月越南接待外國遊客超過1,100萬人次，年增45.8%，比新冠疫情爆發前高出1%，旅客大部份來自韓國和中國遊客，同時越來越多的台灣旅客前往越南旅遊。上個月底印度第五大富翁迪利普·尚維(Dilip Shanghvi)旗下的印度大公司太陽製藥公司(Sun Pharmaceuticals)的4,500名員工抵達越南進行員工旅遊，參觀了河內、寧平和下龍灣，他們原本計劃去新加坡，但最後決定去越南。世界旅遊獎成立於1993年，被譽為「旅遊業的奧斯卡」，旨在表彰旅遊業的卓越表現，獲獎者由行業專業人士和公眾共同投票選出。