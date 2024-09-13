震撼彈！Gogoro創辦人陸學森請辭　台灣總經理暫代執行長

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Gogoro（睿能創意）於今（13）日傍晚宣布，創辦人暨執行長陸學森請辭，董事會推選潤成投控董事長暨潤泰集團法務長曾達夢接任Gogoro董事長，執行長職務將由Gogoro台灣總經理姜家煒暫代。陸學森於2011年8月29日創立Gogoro，帶領團隊打造電動機車生態系，並在電池交換網路、智慧電動機車、移動共享服務以及智慧城市永續行動等領域，取得令全球矚目的成就。姜家煒表示，陸學森的創新思維、遠見與策略，為Gogoro的成功發展奠定巨大基礎，開創電動機車與能源服務產業的全面革新，且成功帶領Gogoro成為台灣最具代表性的品牌之一。新任董事長曾達夢為潤成投控董事長暨潤泰集團法務長，他於1992年加入潤泰集團，擁有英國倫敦大學法學碩士學位。代理執行長姜家煒，在擔任Gogoro台灣總經理期間，領導 Gogoro在台灣市場的商業策略佈局、營運與業務發展。Gogoro表示，未來兩位將帶領Gogoro邁向嶄新的里程碑，持續為客戶打造優質的產品與服務。