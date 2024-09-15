日圓衝上140！換匯變貴見「0.23字頭」　專家：若無法等可先換3成

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美元轉強，亞洲主要貨幣包括日圓、新台幣兌美元走揚，其中日圓更升到140價位，新台幣兌美元也重返31字頭，只是因日圓升更多，也使得日圓兌新台幣換匯價變貴回到「0.23字頭」。外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，日圓能否升破140不一定，想換匯的人可以先等一下，若不想等，建議先換2、3成，至少現在新台幣也不算太弱，換日圓沒那麼吃虧。近來日本央行官員相繼發表與總裁植田和男一樣的「鷹派」發言， 日本央行政策委員會審議委員中川順子表示，只要經濟表現符合預測，日本央行將持續調整貨幣政策的寬鬆程度，另一位委員田村直樹也提到，日本央行必須將短期利率至少提高到1%左右，以避免通膨風險成為現實。日本央行官員持續放「鷹」，也引發日圓狂升，加上歐洲央行總裁淡化降息預期，推升歐元，美國經濟數據好壞參半，增強了市場對美國聯準會 (Fed) 下周降息1碼的預期，壓低美元，美元指數跌破101，日圓也衝破141，一度升至140.412元。雖然新台幣也升破32元，9月13日來到盤收31.992元，大升1.36角。不過，根據央行統計，9月13日亞洲主要貨幣中以日圓升1.31%最多，新台幣才升0.43%排第四，日圓、韓元、新加坡幣都升比新台幣還多。也由於日圓升更多，日圓兌新台幣換匯價也變貴「0.23字頭」，台灣銀行日圓現鈔賣出價9月13日盤中來到0.2311元，收0.2306元。至於日圓還會不會再升？外匯專家李其展指出，主要是美元走弱推升日圓，近期日圓在140至145盤整，目前較靠向140，顯示日圓較強勢，只是140不一定過得了，目前是技術面強力支撐，若140升破了，代表技術面先跑。李其展進一步分析，目前美元指數在100.5至102之間震盪整理，接下來重要數據就是下周的美國零售銷售數字，還有美國聯準會對經濟展望看法及美國會不會意外降息2碼，這些也會對美元造成短期波動，現段技術面可觀察美元指數會貶破100.5還是升破102？再來決定多空。如果美元指數升破102，日K底部完成，美元較有反彈機會，只是也還不能確認轉多，只是較強反彈，若貶破100.5，美元就會進一步往下走。對於想換日圓的人，如果可以等一下，李其展建議，可先看下周美國利率決策會議結果，看日圓有沒有破140，若不想等現在可先換2、3成，因為至少現在新台幣也不算太弱，換日圓沒那麼吃虧。