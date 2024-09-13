台灣首度國際賽車在台中 數位局攜手900家名店行銷

「亞洲唯一、台灣首次」Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演，將於9月28日在台中市登場！響應這場全台矚目的國際盛會，並歡慶《台中通》會員突破150萬人，台中市數位治理局推出方便好找的賽車展演好康優惠店家地圖https://showrunmap.taichung.gov.tw/，涵蓋旅宿、餐廳、伴手禮、觀光工廠等超過900間優惠店家，歡迎來台中參與賽車盛事的民眾，暢遊台中狂享各種好康優惠。
數位局長林谷隆表示，台中市將舉辦「台灣首度」的國際賽車展演，同時深受市民朋友愛用的數位市民平台《台中通》會員已突破150萬人；為歡慶台中盛會，數位局攜手精品飯店推出共同行銷方案，並將在9月25日至28日舉辦賽事趣味問答活動，民眾只要參加在台中通APP舉辦的賽事趣味問答活動，即可獲得抽獎機會，有機會獲得正版模型車與飯店住宿券等150+1份好禮，邀請全台民眾來台中旅遊，住特色飯店、品嚐美食，享受F1等級的精彩賽事展演！
林局長指出，為讓盛會更加精彩，數位局公私協力，邀精品飯店推出優惠活動，包含台中福華大飯店、裕元花園酒店、台中商旅、薆悅酒店、麗寶賽車主題旅店、清新溫泉飯店、台中豐邑Moxy酒店、台中金典酒店、台中日光溫泉度假酒店、水雲端旗艦概念旅館，於賽車展演期間規劃專屬優惠，如憑賽車展演票根享房型升等、餐飲優惠、賽事主題房及卡丁車體驗優惠等，還有飯店業者提供至活動現場的接駁服務，讓民眾來參與國際賽事，享受最舒適的住宿體驗。
此外，數位局更攜手市府經發局、觀旅局擴大招募特約店家，如旅宿、餐廳、伴手禮、觀光工廠、服飾、文創、夜市及自行車店家等，總計超過900間名店，隆重推出歡慶Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演線上活動好康店家地圖 https://showrunmap.taichung.gov.tw/，各種好吃、好玩的超值優惠都在地圖上，讓前來參與賽車盛事的民眾，暢遊台中狂享各種好康優惠。
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林局長指出，為讓盛會更加精彩，數位局公私協力，邀精品飯店推出優惠活動，包含台中福華大飯店、裕元花園酒店、台中商旅、薆悅酒店、麗寶賽車主題旅店、清新溫泉飯店、台中豐邑Moxy酒店、台中金典酒店、台中日光溫泉度假酒店、水雲端旗艦概念旅館，於賽車展演期間規劃專屬優惠，如憑賽車展演票根享房型升等、餐飲優惠、賽事主題房及卡丁車體驗優惠等，還有飯店業者提供至活動現場的接駁服務，讓民眾來參與國際賽事，享受最舒適的住宿體驗。
此外，數位局更攜手市府經發局、觀旅局擴大招募特約店家，如旅宿、餐廳、伴手禮、觀光工廠、服飾、文創、夜市及自行車店家等，總計超過900間名店，隆重推出歡慶Red Bull Showrun Taichung封街賽車展演線上活動好康店家地圖 https://showrunmap.taichung.gov.tw/，各種好吃、好玩的超值優惠都在地圖上，讓前來參與賽車盛事的民眾，暢遊台中狂享各種好康優惠。