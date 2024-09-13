疼惜高雄沿海岸際！台電大林發電廠舉辦小港區鳳鼻頭海灘淨灘

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▲台灣電力公司大林發電廠舉辦小港區鳳鼻頭海灘淨灘活動，以善盡企業社會責任。(圖／記者黃守作攝，2024.09.13)

▲台灣電力公司大林發電廠廠長洪貴忠致詞。(圖／記者黃守作攝，2024.09.13)

▲台灣電力公司大林發電廠舉辦小港區鳳鼻頭海灘淨灘活動，以疼惜高雄沿海岸際。(圖／記者黃守作攝，2024.09.13)

▲台灣電力公司大林發電廠舉辦小港區鳳鼻頭海灘淨灘活動。(圖／記者黃守作攝，2024.09.13)

台灣電力公司大林發電廠於今(13)日，在小港區鳳鼻頭海灘，舉辦淨灘活動，以善盡企業社會責任，並維護高雄沿海地區海灘環境。台電公司大林發電廠鳳鼻頭海灘淨灘活動，是由大林發電廠廠長洪貴忠主持，台電總處發電處組長洪辰坤、大林發電廠副廠長楊介雋、小港區長周朝益、林園區長簡水彬、林園區公所主任秘書梁孔成、鳳林國中校長王慧君、鳳鳴國小校長蘇靜好，以及小港及林園地區里長等人率志工隊及里民約500人與會，共同清理鳳鼻頭鄰近海灘環境，為環境保護盡一份心力。台電大林發電廠廠長洪貴忠表示，台電公司為善盡企業社會責任，每年都會號召電廠員工及周邊鄰里志工淨灘做公益，讓海灘更潔淨美麗，乃辦理聯合環保淨灘活動。洪貴忠說，台電公司除了做好電廠營運及環保工作，為維護濱海地區海灘的清潔，以善盡企業社會責任，自83年起即開始持續辦理淨灘活動，迄今已邁入第31年，大林發電廠除響應環保整潔工作外，平日亦積極作好「辦公室做環保」，「認養公園」、「配合社區環境清潔」等工作，實實在在扮演「好鄰居」的角色，並展現保護環境，珍惜自然資源的企業精神。洪貴忠指出，台電公司本於企業永續經營的理念，全力做好電力設施的環保工作，長期以來，以愛鄉愛土的精神與鄰近鄉親攜手淨灘，希望藉由實際的參與，提升社會大眾對環境保護的重視，也期盼國人能珍惜自然資源，為後世子孫留下潔淨的生活環境。