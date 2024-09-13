葡萄桑颱風下周可能生成！「葡萄桑」真面目被抖出　台灣也吃得到

颱風正接力生成中！貝碧佳颱風最新路徑，料周末通過日本琉球後、奔向中國浙江。而菲律賓東方新的低壓擾動正在醞釀，最快在下周一、周二生成今年第14號颱風「葡萄桑」颱風。葡萄桑颱風名超可愛，它是由馬來西亞命名，馬來文Pulasan，是一種熱帶水果，和紅毛丹是同屬植物，台灣也吃得到。
「這個熱帶系統就必須特別注意了！」氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，綜合目前預報來看，葡萄桑颱風對台灣具有一定程度的威脅及影響，時間點可能落在下周四到周末，不過目前變數仍大，仍需幾天時間觀察。
葡萄桑是熱帶水果 台灣已引進20年
葡萄桑颱風名字引發討論，著有《舌尖上的東協》、《看不見的雨林─福爾摩沙雨林植物誌》等書的植物科普作家王瑞閔 ，在其臉書粉專「胖胖樹的熱帶雨林（Fat-Fat Tree Tropical Rainforest）」發文，指出葡萄桑是一種水果，而且台灣就吃得到。
王瑞閔說明，「葡萄桑」颱風是由馬來西亞命名，馬來文Pulasan，是一種無患子科的熱帶水果，又稱為山荔枝、山毛丹，是紅毛丹的同屬植物，學名Nephelium mutabile。
事實上，台灣引進葡萄桑至少20年，台中以南有不少果農栽培。王瑞閔曝自己2017年曾首次在台灣買到及嚐到，笑說：「強烈希望葡萄桑颱風不要來台灣造成災情，不然我會把你吃掉。」
「翻轉地理教室」粉專也加碼分享，指出颱風名稱由14個亞太區國家或地區所提供，名字五花八門，如日本以星座命名，像「摩羯颱風」、去年侵台的「小犬」，另外還有「天琴」、「小熊」等。
馬來西亞提供的名字則是以當地特殊的動植物來命名，除了這個「葡萄桑」之外，還有「瑪娃」（Mawar，高地品種的玫瑰）、「南卡」（Nangka，就是波羅蜜）。泰國多用神祇命名；香港則愛用疊字，之前侵襲日本的「珊珊颱風」就是由香港提供的。
據悉，「葡萄桑」颱風取代先前的「棕櫚」颱風（Rumbia），原因是棕櫚颱風2018年從上海登陸後一路北上，安徽與河南等地受到颱風影響下起暴雨，對中國造成嚴重破壞，中國因此提出除名的要求，2019年第51次颱風委員會會議通過，由「葡萄桑」取代。
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葡萄桑是熱帶水果 台灣已引進20年
葡萄桑颱風名字引發討論，著有《舌尖上的東協》、《看不見的雨林─福爾摩沙雨林植物誌》等書的植物科普作家王瑞閔 ，在其臉書粉專「胖胖樹的熱帶雨林（Fat-Fat Tree Tropical Rainforest）」發文，指出葡萄桑是一種水果，而且台灣就吃得到。
王瑞閔說明，「葡萄桑」颱風是由馬來西亞命名，馬來文Pulasan，是一種無患子科的熱帶水果，又稱為山荔枝、山毛丹，是紅毛丹的同屬植物，學名Nephelium mutabile。
事實上，台灣引進葡萄桑至少20年，台中以南有不少果農栽培。王瑞閔曝自己2017年曾首次在台灣買到及嚐到，笑說：「強烈希望葡萄桑颱風不要來台灣造成災情，不然我會把你吃掉。」
各國颱風命名偏好曝 香港愛用疊字、泰國以神祉命名
「翻轉地理教室」粉專也加碼分享，指出颱風名稱由14個亞太區國家或地區所提供，名字五花八門，如日本以星座命名，像「摩羯颱風」、去年侵台的「小犬」，另外還有「天琴」、「小熊」等。
馬來西亞提供的名字則是以當地特殊的動植物來命名，除了這個「葡萄桑」之外，還有「瑪娃」（Mawar，高地品種的玫瑰）、「南卡」（Nangka，就是波羅蜜）。泰國多用神祇命名；香港則愛用疊字，之前侵襲日本的「珊珊颱風」就是由香港提供的。
據悉，「葡萄桑」颱風取代先前的「棕櫚」颱風（Rumbia），原因是棕櫚颱風2018年從上海登陸後一路北上，安徽與河南等地受到颱風影響下起暴雨，對中國造成嚴重破壞，中國因此提出除名的要求，2019年第51次颱風委員會會議通過，由「葡萄桑」取代。