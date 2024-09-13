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澳洲擬罰社群平台不擋假訊息 馬斯克氣噗噗反遭酸

國際中心顏得智／綜合報導

▲澳洲政府擬對社群平台假訊息監管，X持有人、特斯拉創辦人馬斯克表示不滿。（圖／美聯社／達志影像）
▲澳洲政府擬對社群平台假訊息監管，X持有人、特斯拉創辦人馬斯克表示不滿。（圖／美聯社／達志影像）
澳洲工黨政府昨天提出法案，擬對放任不實訊息流竄的社群平台實施罰款措施，消息一出，立刻讓社群媒體平台X老闆馬斯克（Elon Musk）氣得跳腳，批工黨政府為「法西斯分子」，卻反遭澳洲政府官員調侃立場如外遇一般游移不定。

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根據路透報導，澳洲工黨週四提出一項法案，將對未控管假訊息散佈的網路平台開罰，處以該公司全球總營收5%的罰款。

同時，法案也要求平台必須設定一套阻止假訊息傳播的準則，並送交監管單位核准實施。

馬斯克在X平台上用「法西斯分子」批評澳洲政府，澳洲通訊部長羅蘭德（Michelle Rowland）的發言人回應，澳洲營運的公司必須遵守澳洲法律

澳洲政府服務部部長修頓（Bill Shorten）不客氣反酸，「馬斯克在言論自由的立場比《印度愛經》還豐富」，暗諷馬斯克頻頻外遇，並酸他只是顧及商業利益，才以言論自由捍衛者身分自居，「當他覺得不開心就關閉平台」。

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