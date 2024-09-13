路上Gogoro「突暴增一堆人騎」！內行揭真實理由　機車族一致認同

Gogoro改善策略成功！隨著環保意識開始普及，許多人現在新購機車也會開始考慮電動機車，以台灣來說，電動機車最大品牌Gogoro長期霸佔市占率7成5以上，是最受信賴的電動車品牌。不過在去年爆出電池斷電風波後，也被交通部認證電動車在油耗、電費昂貴的問題，影響一波銷量，然而近日就有網友發現，路上Gogoro的車主最近越來越多，直言「策略非常成功，吸引到不同的受眾對電動車產生興趣並購買。」
最近在Gogoro相關臉書社團當中，有網友發現「Gogoro今年推出的全新的JEGO車款，成為電動車最新入門的指標，透過資費超優惠的專案，成功打通電動機車市場的瓶頸，在路上看到超多人在騎的，連我媽都在問我能不能買一台給他當買菜車，想換掉小50的老舊油車。」
貼文曝光後，不少機車族也紛紛回應「真的，路上看到好多JEGO，資費199元真的是買菜車王者」、「很多人小通勤、純買菜超適合買JEGO，199元資費太讚爆了，我也幫我媽買一台，汰換舊車新購，扣完補助三萬多」、「其實Gogoro電池弄好、資費降低真的就是有機會的東西，只能說今年策略真的很成功，開發了很多本來對Gogoro沒興趣的客戶。」
Gogoro路上車主變多是真的！二月新車熱銷至今
該網友的說法也真的不是空穴來風，Gogoro今年二月時推出一台名為Gogoro JEGO的新款車，二月底才剛上市，不到一個月的時間就賣破3446台，且該車款至今都還是非常熱銷，打開最新的銷售數字，在6月、7月、8月每個月都有超過2000台的銷量，雖然不及油車的市佔率，但也已經是電動市場中，連續蟬聯6個月銷量總冠軍及綠牌電車銷售冠軍。
Gogoro JEGO主打的特色可以說是一次解決了所有以後為人詬病的地方，包括車體變輕續航力增強、車身壓低，大幅減少車輛該保養的項目，除此之外，曾經被交通部認證「電車電池租費成本高」的問題，Gogoro JEGO直接降低月租費，在9月30日前購買，可享有199元月租費，每個月可騎一千公里的超殺方案，對於微幅通勤需求、買菜婆媽們來說，實在太適合入手！
挺過電池斷電風暴！Gogoro推新車價格超甜被讚爆
而說到這台Gogoro JEGO的售價，官方最低起價是5萬7980元起，但由於政府以及各縣市還是有補助，因此如果是家中老車汰換新購的話，輕鬆就能以三萬多塊入手，搭配199元的月租電池方案，整體CP值完全不會輸給油車。
《NOWnews》記者也實際到官網查詢，發現Gogoro JEGO有分成單電池版本以及雙電池版本，以汰購舊車換新電動車，且車主都是同一人狀況來看，可以獲得環境部汰購補助2800元、經濟部發展署補助7000元、台北市環保局補助10000元，總計19800元，購買最低標配的Gogoro JEGO的話，只要38180元就能買到，比許多油車都還要便宜很多。如今，Gogoro挺過去年底電池斷電風暴，今年又力推新車搶攻小資族市場策略奏效，未來如果能夠持續優化，相信能夠持續引起討論，再創高峰。
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貼文曝光後，不少機車族也紛紛回應「真的，路上看到好多JEGO，資費199元真的是買菜車王者」、「很多人小通勤、純買菜超適合買JEGO，199元資費太讚爆了，我也幫我媽買一台，汰換舊車新購，扣完補助三萬多」、「其實Gogoro電池弄好、資費降低真的就是有機會的東西，只能說今年策略真的很成功，開發了很多本來對Gogoro沒興趣的客戶。」
Gogoro路上車主變多是真的！二月新車熱銷至今
該網友的說法也真的不是空穴來風，Gogoro今年二月時推出一台名為Gogoro JEGO的新款車，二月底才剛上市，不到一個月的時間就賣破3446台，且該車款至今都還是非常熱銷，打開最新的銷售數字，在6月、7月、8月每個月都有超過2000台的銷量，雖然不及油車的市佔率，但也已經是電動市場中，連續蟬聯6個月銷量總冠軍及綠牌電車銷售冠軍。
Gogoro JEGO主打的特色可以說是一次解決了所有以後為人詬病的地方，包括車體變輕續航力增強、車身壓低，大幅減少車輛該保養的項目，除此之外，曾經被交通部認證「電車電池租費成本高」的問題，Gogoro JEGO直接降低月租費，在9月30日前購買，可享有199元月租費，每個月可騎一千公里的超殺方案，對於微幅通勤需求、買菜婆媽們來說，實在太適合入手！
挺過電池斷電風暴！Gogoro推新車價格超甜被讚爆
而說到這台Gogoro JEGO的售價，官方最低起價是5萬7980元起，但由於政府以及各縣市還是有補助，因此如果是家中老車汰換新購的話，輕鬆就能以三萬多塊入手，搭配199元的月租電池方案，整體CP值完全不會輸給油車。
《NOWnews》記者也實際到官網查詢，發現Gogoro JEGO有分成單電池版本以及雙電池版本，以汰購舊車換新電動車，且車主都是同一人狀況來看，可以獲得環境部汰購補助2800元、經濟部發展署補助7000元、台北市環保局補助10000元，總計19800元，購買最低標配的Gogoro JEGO的話，只要38180元就能買到，比許多油車都還要便宜很多。如今，Gogoro挺過去年底電池斷電風暴，今年又力推新車搶攻小資族市場策略奏效，未來如果能夠持續優化，相信能夠持續引起討論，再創高峰。