路上Gogoro「突暴增一堆人騎」！內行揭真實理由　機車族一致認同

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▲最近超多人購買Gogoro今年推出的JEGO系列車款，許多機車族在路上明顯感受Gogoro車主變多。（圖/Gogoro Taiwan Club臉書社團）

▲Gogoro在今年推出專為小資族打造的Gogoro JEGO車款，不僅改善許多為人詬病的地方，甚至推出199元月租騎一千公里方案，大受好評。（圖／記者周淑萍攝）

▲購買Gogoro JEGO車款如果是汰購舊車買新電車的話，以台北市為例，最高可以補助到19800元，等於最低標配只要3萬8千左右就能入手。（圖/Gogoro官網）

▲Gogoro JEGO車款價格、電池月租費都太甜，今年掀起一股換車潮，是連續6個月奪下電車市場銷售冠軍、綠牌電車銷售冠軍的車款。（圖／記者周淑萍攝）

Gogoro改善策略成功！隨著環保意識開始普及，許多人現在新購機車也會開始考慮電動機車，以台灣來說，電動機車最大品牌Gogoro長期霸佔市占率7成5以上，是最受信賴的電動車品牌。不過在去年爆出電池斷電風波後，也被交通部認證電動車在油耗、電費昂貴的問題，影響一波銷量，最近在Gogoro相關臉書社團當中，有網友發現「，連我媽都在問我能不能買一台給他當買菜車，想換掉小50的老舊油車。」貼文曝光後，不少機車族也紛紛回應，只能說今年策略真的很成功，開發了很多本來對Gogoro沒興趣的客戶。」該網友的說法也真的不是空穴來風，，且該車款至今都還是非常熱銷，打開最新的銷售數字，Gogoro JEGO主打的特色可以說是一次解決了所有以後為人詬病的地方，除此之外，曾經被交通部認證「電車電池租費成本高」的問題，而說到這台Gogoro JEGO的售價，《NOWnews》記者也實際到官網查詢，發現Gogoro JEGO有分成單電池版本以及雙電池版本，，比許多油車都還要便宜很多。如今，Gogoro挺過去年底電池斷電風暴，今年又力推新車搶攻小資族市場策略奏效，未來如果能夠持續優化，相信能夠持續引起討論，再創高峰。