製作人自肥太誇張！要求啦啦隊女神親餵蛋糕　王仁甫都看不下去

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲炎亞綸（左起）、蔡黃汝、許孟哲、王仁甫、Una一起到中部錄影。（圖／中視提供）

▲短今受邀上《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）

節目《飢餓遊戲》8月份錄影其中一場剛好時逢製作人生日，該集製作單位便推出「祝我生日快樂」特輯，製作人曾多次在節目中公開表示欣賞啦啦隊女神短今，因此特別邀請到女神共襄盛舉，加上炎亞綸、何妤玟、Una、Eason等，一行人前往中部出外景，卻因為製作人自肥太誇張，要求短今要親餵蛋糕，連王仁甫都看不下去。主持群和來賓一開場就都穿上色彩鮮豔的新制服，而今年《飢餓遊戲》也將邁入8週年，節目以全新氣象繼續帶給觀眾歡樂。製作人的慶生主題，連關卡也不忘自肥，猜題的題目直接出現「咪啾謀主你愛我」，要讓短今在遊戲中倒著念出「我愛你主謀啾咪」，沒想到此舉意外引發眾怒。何妤玟見狀立馬跳出來直呼：「我們知道是主謀設計的，所以故意不說。」Eason也補刀：「我們要保護短今。」王仁甫更直接吐槽：「獎金才500元，我們不會讓你得逞。」製作人仍不死心，其中一關要藝人開鍋二選一，選到鍋裡有蛋糕的要親餵製作人一口，輪到短今時，竟兩鍋都有蛋糕，私心太明顯，讓一旁的蔡黃汝都看不下去。輪到王仁甫時，直接「不小心」把蛋糕砸在製作人臉上，蔡黃汝見狀直接噴笑：「好壞哦，但也是我想做的。」