應曉薇32年前問「晶華土地的事」 　萬人張嘴：打趴所有預言影片

製作人自肥太誇張！要求啦啦隊女神親餵蛋糕　王仁甫都看不下去

記者吳昕蓓／台北報導

▲《飢餓遊戲》製作人欣賞啦啦隊女神短今，節目特別邀請到對方，卻因為製作人自肥太嚴重，還要求要親餵蛋糕，連王仁甫都看不下去。（圖／短今IG）
▲《飢餓遊戲》製作人欣賞啦啦隊女神短今，節目特別邀請到對方，卻因為製作人自肥太嚴重，還要求要親餵蛋糕，連王仁甫都看不下去。（圖／短今IG）
節目《飢餓遊戲》8月份錄影其中一場剛好時逢製作人生日，該集製作單位便推出「祝我生日快樂」特輯，製作人曾多次在節目中公開表示欣賞啦啦隊女神短今，因此特別邀請到女神共襄盛舉，加上炎亞綸、何妤玟、Una、Eason等，一行人前往中部出外景，卻因為製作人自肥太誇張，要求短今要親餵蛋糕，連王仁甫都看不下去。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲炎亞綸（左起）、蔡黃汝、許孟哲、王仁甫、Una一起到中部錄影。（圖／中視提供）
▲炎亞綸（左起）、蔡黃汝、許孟哲、王仁甫、Una一起到中部錄影。（圖／中視提供）
主持群和來賓一開場就都穿上色彩鮮豔的新制服，而今年《飢餓遊戲》也將邁入8週年，節目以全新氣象繼續帶給觀眾歡樂。製作人的慶生主題，連關卡也不忘自肥，猜題的題目直接出現「咪啾謀主你愛我」，要讓短今在遊戲中倒著念出「我愛你主謀啾咪」，沒想到此舉意外引發眾怒。

何妤玟見狀立馬跳出來直呼：「我們知道是主謀設計的，所以故意不說。」Eason也補刀：「我們要保護短今。」王仁甫更直接吐槽：「獎金才500元，我們不會讓你得逞。」

▲（圖／中視提供）
▲短今受邀上《飢餓遊戲》。（圖／中視提供）
製作人仍不死心，其中一關要藝人開鍋二選一，選到鍋裡有蛋糕的要親餵製作人一口，輪到短今時，竟兩鍋都有蛋糕，私心太明顯，讓一旁的蔡黃汝都看不下去。輪到王仁甫時，直接「不小心」把蛋糕砸在製作人臉上，蔡黃汝見狀直接噴笑：「好壞哦，但也是我想做的。」

短今被男友要求「迷你裙不能穿安全褲」　崩潰大喊：出門壓力超大

短今被韓國歐巴猛攻弄暈　出國追愛男生1句話她心碎：超受傷！

短今買泳衣被喬奶！事後店員1句話她羞爆　粉絲笑喊誤會很大

遭酸「有人比妳更適合國際賽事」！短今曝中職挑選真相：懶得鳥你

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載